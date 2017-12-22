В Отрадном стартует рождественский фестиваль

Ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в столице в пятницу, 22 декабря. Окружная площадка в СВАО по традиции организована в сквере на Санникова-Хачатуряна и будет работать до 14 января.

На территории парковой зоны разместили ярмарочные палатки с сувенирами, елочными игрушками и сладостями. А на сцене кавер-группы и уличные театры каждый день будут радовать гостей своими постановками и песнями.

Так, в день открытия цикл представлений под открытым небом откроет постановка «Новогодний карнавал». На сцену выйдут артисты театра «ДаМы».

" В центре сюжета — невероятные приключения новогодних игрушек, которые оживают ночью. Зрители увидят необыкновенных кукол. Волшебник из далекой восточной страны удивит нечеловеческими возможностями и чудесами, фарфоровая балерина станцует, певец с певицей исполнят знаменитый дуэт из мюзикла «Призрак оперы». Подпевать всех заставит звезда шоу — Поющая Маска, в исполнении которой прозвучат мировые хиты», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Начало в 16.00.

С подробным расписанием можно ознакомиться ниже.

Напомним, что сквер на Санникова-Хачатуряна расположен в шаговой доступности от станции метро «Отрадное» (за торговым центром «Золотой Вавилон»). (то)