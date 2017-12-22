Что делать на выходных 24-25 декабря

Последние выходные 2017 года надо провести с кайфом (впрочем, советуем все выходные проводить только так). Поэтому мы собрали лучшее из лучшего, что пройдет в городе завтра и послезавтра. Распродажа Lotte Plaza

В эти выходные пройдет десятый традиционный NC Fashion Market, на котором продают Maison Margiela, Jil Sander, Gucci и другие люксовые бренды со скидкой от 70 до 90%. Что может быть лучше, чем порадовать себя любимого на Новый год?

Вход: свободный

Адрес: Новинский б-р, д. 8 Выставка Grammy

В Смоленском пассаже открылась выставка премии Grammy, на которой представлены сценические костюмы Уитни Хьюстон , Мадонны, Шер, пиджаки Майкла Джексона и многое-многое другое, что хотя бы раз в жизни надо увидеться своими глазами.

Вход: свободный

Адрес: Новинский б-р, д. 31 Гастросет от ресторана BUONO

Для любителей всего морского в ресторане BUONO запускают новое меню с рыбой и морепродуктами, которые отлично «идут» с шампанским. Провожай год как настоящий гурман! Кстати, новые блюда будут доступны и в новом 2018-м!

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 2/1 Опера-променад «Пиковая дама»

Солисты ведущих московских театров, хора и оркестра из 30 музыкантов соберутся в субботу в старинной усадьбе Гончарова-Филипповых, который дед Натальи Гончаровой когда-то проиграл в карты, чтобы исполнить первую иммерсивную оперу по произведениям Пушкина и Чайковского. Все мы знаем, что такие постановки стали очень модными в 2017-м, поэтому не пропусти!

Вход: 7000 — 33000 р.

Адрес: Яузская ул., д. 1/15 Винтажный маркет в Untitled

А для любителей всего винтажного в баре Untitled в воскресенье пройдет маркет, на котором можно будет купить раритетную одежду, потанцевать под диско и попить шампанское. Атмосферно, не правда ли?

Вход: свободный

Адрес: Петровка, д. 15 «Титаник» на большом экране

Завтра в «Октябре» на Новом Арбате в очередной раз покажут любимый «Титаник» Кэмерона на большом экране на языке оригинала с субтитрами. Если ты любишь Джека и Розу так же сильно, как и мы, то пропустить такое событие никак нельзя.

Вход: 600 р.

Адрес: Новый Арбат, д. 24 Рождественский концерт Веры Полозковой Новый Арбат, д. 24

24 декабря в «16 тоннах» пройдет рождественский концерт прекрасной Веры Полозковой, которая прочитает свои самые лучшие и самые романтичные стихи, так что если ты любишь современную поэзию, лучше планы на субботу не строить.

Вход: 2500 р.

Адрес: Пресненский вал, д. 6, с. 1 Новогодний «Ламбада-Маркет»

Ну и, конечно, мы никак не могли забыть про последний «Ламбада-маркет» в этом году. Так что если ты все еще не купил подарки родным и близким, то настоятельно советуем туда заглянуть — там и одежда, и украшения, и всевозможные безделушки для дома. Словом, все, что надо.

Вход: свободный

Адрес: Рочдельская ул., д. 15, с. 24