Что делать на новогодние праздники в Москве?

Поскольку нынче в моде здоровый образ жизни и активный отдых, мы решили дать бой устоявшейся русской новогодней традиции есть до отвала, а следующие семь выходных дней лежать и переваривать.

Давайте-ка без этого. В одном материале собрали для вас несколько площадок, на которых сможете не только встретить Новый год, но и с пользой провести все праздничные дни. Где встретить Новый год кроме Красной площади На Тверской

В принципе, если вам все еще не хватает новогоднего настроения, вы можете прямо сегодня вечером выйти на Тверскую, окинуть взглядом окружающую красоту и проникнуться праздником. Уже сейчас, благодаря световым инсталляциям, на центральной улице Москвы невероятно красиво. Представьте, как волшебно там будет в новогоднюю ночь.

Хорошая новость для гуляющих и достаточно грустная для водителей: в этом году 31 декабря, а также 1 и 2 января главная улица столицы будет пешеходной. Начиная с 31 декабря, пока вы с гордостью будете вышагивать по центру проезжей части где-то между Центральным телеграфом и Камергерским переулком, по всей улице будут проходить театральные постановки.

На Тверской улице праздник начнется в полдень 31 декабря и продлится до 3-х часов ночи. Поэтому если вы решили, что есть смысл подтягиваться в центр только к ночи, вы ошибаетесь. С 31 декабря улицу смело можно будет назвать «театральной» — Тверскую поделят на несколько площадок — на каждой будет своя программа, посвященная определенному сюжету.

На площадке по мотивам истории «Обыкновенное чудо» (Тверская улица, дома 25–31), в час ночи для вас отыграет сет известный диджей Therr Maitz, которого спустя час сменят рокеры Glintshake. А чуть дальше, на площадке, посвященной «Снежной королеве», на сцене зажгут On the Go, тоже в 01:00.

Для тех, кто больше падок на классику, нежели на современных исполнителей, на Тверской тоже найдутся свои уголки: там, где правит бал сюжет «Руслана и Людмилы» (Тверская улица, дома 1–3), в новогоднюю ночь симфонический оркестр под управлением Ильи Гайсина сыграет номера из одноименной оперы. В это время на Моховой (Моховая улица, дома 13–15) новый год откроет труппа Большого театра России с постановкой «Золотой петушок».

Всего в районе Тверской будут работать 10 театральных площадок: «Садко», «Снегурочка» и постановки по мотивам сказок Бажова. В парках

Оставаясь в новогоднюю ночь дома, многие рискуют поймать «белочку» вместо праздничного настроения. Очевидно, что это не вариант, тем более что сразу в пяти парках столицы Новый год будут встречать с завидным размахом.

На ВДНХ за час до наступления 2018-го на связь с Землей выйдут космонавты с Международной космической станции.

До 4 утра всем, кто по необъяснимой причине до сих пор не успел добраться хотя бы до одного катка, обязательно нужно ехать в Парк Горького. Рассекать сможете по всей территории парка под зажигательные сеты московских диджеев. Сразу после боя курантов для всех, кто приедет в ПГ с коньками или без, будет выступать российская электронная группа D-Pulse. Это будет не просто концерт, а уникальное аудиовизуальное шоу, над оформлением которого работают медиахудожники из коллектива Tundra.

Активности в парках будут проходить все новогодние праздники, вплоть до 14 января. Подробнее о праздничной программе в парках можно почитать на сайте «Московских сезонов». Что делать с 1 по 7 января? (Нет, не доедать салаты)

Если в этом году не удалось вырваться за пределы холодной России, если на даче нет хорошего отопления и сбежать на нее нельзя, надо отправляться в центр Москвы. Ведь территория в пределах Садового кольца будет буквально напичкана театральными постановками, спортивными площадками и мастер-классами. Театр на Садовом кольце

Больше всего постановок пройдет на Садовом кольце. На Зацепском Валу покажут «Волшебную шляпу», спектакли «Фея и снег» и «Злюк и Новый год». С 30 декабря и до конца фестиваля 14 января спектакли будут проходить по три раза в день — с 17:00 до 20:00. Успеете вдоволь нагуляться по праздничному центру с детьми, а после увидеть несколько новогодних сказок.

Театральные постановки, которые понравятся и детям, и взрослым, пройдут также на Лермонтовской и Смоленской площадях. Сноубордический парк на Новом Арбате

Раз уж вы не успели сбежать из России в какие-нибудь Альпы, можете смело хватать сноуборд и отправляться на Новый Арбат (чудеса!). К слову, даже если борда у вас нет и вы понятия не имеете о том, как на нем стоять, на месте вам выдадут все необходимое оборудование, а опытные тренеры научат уверенно держаться на доске.

Зимние игры на Тверском бульваре Эта улица вплоть до 14 января объявляется скандинавской территорией. Прохожих встречают персонажи сказок Свена Нурдквиста — фермер Петсон и котенок Финдус. Петсон и Финдус разыграют интерактивные представления вместе с другими сказочными персонажами. Там же сможете присоединиться к лекциям и мастер-классам. Взрослым посетителям на занятиях расскажут все о хюгге (искусстве быть счастливым) и воспитании детей по-скандинавски. А юные гости смогут раскрасить традиционную шведскую деревянную лошадку и сделать елочные игрушки в скандинавском стиле.

Если сноуборда на Новом Арбате вам покажется мало, отправляйтесь на Тверской бульвар. Здесь под светящимися арками из гирлянд найдете ледяную горку и «Снежковый тир». На самом деле это лишь малая часть — на протяжении всего бульвара вас ждет множество спортивных забав и зимних развлечений на любой вкус. Кулинарные мастер-классы на Профсоюзной

На Профсоюзной улице до 14 января установили две огромные жаровни, превратив эту площадку в центр кулинарных мастер-классов. Гостей научат готовить праздничные блюда европейских стран: рождественский итальянский кекс панеттоне, имбирное печенье, рождественское полено по французскому рецепту, итальянский десерт туррон со сливками и орехами, марципаны и другие сладости.

Если от готовки, даже очень креативной, вы уже устали за первые дни новогодних праздников, там же пробуйте готовые деликатесы и новогодние угощения.

Охватить в одном материале все развлечения, которые будут доступны москвичам и туристам до 14 января, невозможно. Всего в столице пройдет около 8000 мастер-классов и представлений. Выбрать то, которое точно будет вам по душе, можно на сайте «Московских сезонов». Вам решать, какой будет ваша зима в городе.