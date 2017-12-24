Дизайнерские елки украсили Кузнецкий мост

20 декабря 2017 года на Кузнецком Мосту в Москве состоялось открытие выставки новогодних елей от известных российских дизайнеров. Темой для украшения в этом году стали детские сказки.

eva.ru

eva.ru

eva.ru

eva.ru

Так, дизайнер Валентин Юдашкин при создании декора своей новогодней красавицы вдохновлялся сказкой «Морозко» и самой зимней природой. Чарующие заснеженные пейзажи, причудливые морозные узоры, сказочный лес с деревьями, словно укутанными снегом, — вся эта «волшебная» красота природы восхищает Валентина Юдашкина. Именно поэтому для декорирования новогодней ели дизайнер выбрал серебряный, кристальный белый и перламутрово-серый оттенки. Праздничное дерево украшают шары-дискоболы с бантами, бусы и елочные игрушки в виде масок. Венчает ель большая серебристая снежинка.

Полюбоваться праздничными красавицами можно будет до 14 января 2018 года.