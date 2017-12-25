Новогодние ярмарки Москвы

Уже знаете, чем именно будете угощать гостей в новогоднюю ночь? Стоит обрадовать близких фермерскими продуктами. Где их искать? Конечно, на красивых и модных маркетах. Мы готовы рассказать о тех, которые вы могли в предновогодней суете пропустить. Ярмарки кошерной кулинарии в МЕОЦ

В преддверии Нового года на фабрике-кухне Pinhas решили расширить формат еженедельных шабатних ярмарок кулинарии. В ближайшие пятницы здесь развернется настоящий израильский рынок. На прилавках разместят около 600 наименований.

формат ярмарок стал уже традицией для жителей Марьиной рощи. Бренд-шеф фабрики-кухни Пинхас Слабодник решил устраивать такие продажи кулинарии каждую пятницу с 9:30 перед шабатом. А теперь, для тех, кто хочется купить уже готовое перед Новым годом и готовится к празднику основательно, известный повар решил расширить формат.

22 и 29 декабря всем гостям будут предложены блюда узбекской, ашкиназской, кавказской и других кухонь. А также различные мясные и рыбные деликатесы, копчёности и вяленое мясо, свежая кулинария, салаты, всевозможная выпечка и десерты: все от фаршированной рыбы и кошерной колбасы до сыров из собственной сыроварни и всеми любимых булочек с маком.

Из важных новинок пятничных продаж — рыба всех мастей и на любой вкус: холодного копчения, горячего копчения, слабого посола и вяленая. И мясные копчёности из ягнятины, говядины, курицы и индейки, а также колбасы и мясной хлеб. Новая «Азбука фермы»

В Москве запустилась «Азбука фермы» — новая сеть фермерских рынков районного значения. Первая «Азбука фермы» занимает порядка двух тысяч квадратных метров на первом уровне торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон Ростокино» на Проспекте Мира и станет первым современным фермерским рынком на северо-востоке города. Фермеры из разных точек России торгуют свежими ягодами, фруктами, овощами, мясной, рыбной и молочной продукцией. Прозрачные арендные ставки для фермеров и честные цены для покупателей — важный аспект в концепции «Азбука фермы». Продукты поставляются напрямую от производителей, без дополнительных наценок, за счет чего складывается привлекательная для покупателей цена.

Среди всего многообразия фермерских продуктов в «Азбуке фермы» будут представлены рыбные деликатесы от «Русского икорного дома», такие как чир, муксун и омуль, а также красная и черная икра. В лавке «Деликатес-Дичь» можно будет купить оленину и мясо кабана, рябчиков и чоризо из медведя, а ТД «Эко Вилладж» собрал для своих покупателей лучших локальных производителей авторских сыров, сделанных по французским, итальянским и голландским рецептурам из коровьего и козьего молока. Даниловский рынок

Если вы уже успели заглянуть на Даниловский, то наверняка заметили, что там наконец-то появился обновленный купол. Это команда Даниловского совместно со студией Юлии Шакировой украсила его новогодним дождем и заставила сиять все пространство рынка. Но это, конечно, не все. В первый месяц зимы организаторы приготовили множество интересных активностей. А именно:

16–30 декабря пройдет уже полюбившийся всем pop-up «Ламбада-маркет»! Лучшие дизайнеры, живая музыка и уникальные вещи — только маленькая часть программы.

23 и 24 декабря на рынке пройдут предновогодние концерты уличных музыкантов Москвы.

27 декабря мастерская сказок на Даниловском «Домик на дереве» организует мероприятия для детей.

С 22 декабря на Даниловский приедет настоящий Дед Мороз и останется с нами до 29 числа!