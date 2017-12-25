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Парад Снегурочек пройдет в центре Москвы
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Парад Снегурочек пройдет в центре Москвы 

РИАМО 25 декабря 2017
Фото: РИАМО
Традиционный парад Снегурочек состоится 26 декабря в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и пройдет по Тверскому бульвару от памятника Тимирязеву до ледового театра в Новопушкинском сквере, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы
«Традиционный парад Снегурочек пройдет в центре столицы вечером 26 декабря. Принять в нем участие смогут все желающие, необходимо лишь облачиться в костюм помощницы и внучки Деда Мороза или хотя бы примерить ее шапочку. Парад Снегурочек проведут в Москве в четвертый раз на фестивале «Путешествие в Рождество», — говорится в сообщении.
Как добавляется на сайте, сбор участников запланирован в 19:00 возле памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре. А в 19:30 начнется веселая прогулка до Новопушкинского сквера, где располагается ледовый театр. Сопровождать Снегурочек будет джаз-банд, играющий попурри из новогодних мелодий, а также фьеки — сказочные персонажи, живущие на заснеженных островах. В них перевоплотятся актеры театра «Огненные люди», нарядившись в белые пушистые костюмы, светящиеся в темноте.
Участники парада будут танцевать, петь песни и фотографироваться. Вся прогулка, чтобы Снегурочки не замерзли, займет не более 40–45 минут. В конце пути обладатель самого оригинального костюма получит подарок. Парад проведут вечером, чтобы все желающие присоединиться к нему успели переодеться после работы.
«Тем, кто хочет примерить образ Снегурочки, но не достал костюма, организаторы шествия выдадут шапочку внучки Деда Мороза. В прошлом году в таком параде приняли участие более 300 Снегурочек», — добавляется в сообщении.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря. В этом году он посвящен театру. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы идут на улицах, бульварах и площадях города ежедневно до 14 января. Главными местами праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце, заключается на сайте мэра столицы.
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