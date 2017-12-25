«Усадьба Воронцово» приглашает в Воображариум

Каждый день новогодних праздников будут сменять друг друга праздничные акции, концерты, шоу.

С 30 декабря по 3 января волшебный Воображариум откроет свои двери для всех москвичей и гостей столицы в парке Обручевского района. Гости смогут попасть в невероятный мир фантазии, полный волшебства и тайн.

Детская программа, яркие хиты от молодых исполнителей, выступление театра огня, спектакль детского иммересивного театра (обеспечивающего полный эффект присутствия), мульт-концерт, интерактивная сказка для детей, детская мини-дискотека и множество других праздничных событий ждут гостей парка.

Поскольку посетители парка «Усадьба Воронцово» часто люди творческие, сотрудники и организаторы праздничной программы призывают всех гостей делиться своими впечатлениями в соцсетях с хештегами #УсадьбаВоронцово, #воронцовскийпарк, #воронцы, #всевпарк.