В Москве на ВДНХ пройдет Зимний фестиваль

Бесплатный Зимний фестиваль с оригинальной программой пройдёт со 2 по 8 января 2018 г. в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" на ВДНХ в павильоне №57.

Посетители увидят премьеру, подготовленную Драматическим театром "Пески времени" — песочные представления по мотивам новогодних сказок от режиссёра Романа Ставровского, поединки бойцов-реконструкторов, древнерусский показ мод, бесплатные кинопоказы от студией "Базилевс" и "Союзмультфильм".

Посетители смогут принять участиве в мастер-классах по скетчингу с художницей и блогером Марией Артти, моделированию образцов архитектуры и автопрома.