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В Москве на ВДНХ пройдет Зимний фестиваль
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В Москве на ВДНХ пройдет Зимний фестиваль 

Ревизор.ru 25 декабря 2017
Фото: depositphotos.com
Бесплатный Зимний фестиваль с оригинальной программой пройдёт со 2 по 8 января 2018 г. в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" на ВДНХ в павильоне №57.
Посетители увидят премьеру, подготовленную Драматическим театром "Пески времени" — песочные представления по мотивам новогодних сказок от режиссёра Романа Ставровского, поединки бойцов-реконструкторов, древнерусский показ мод, бесплатные кинопоказы от студией "Базилевс" и "Союзмультфильм".
Посетители смогут принять участиве в мастер-классах по скетчингу с художницей и блогером Марией Артти, моделированию образцов архитектуры и автопрома.
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