В Петербурге пустят бесплатные поезда для лыжников

С 6 января из Петербурга в Ленобласть начнут ходить бесплатные поезда «Лыжные стрелы». Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Пассажирские составы будут курсировать 6, 13, 21, 27 января, 4, 11, 17, 25 февраля 3 и 11 до станций Орехово и Шапки. В направлении станции Орехово поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в 9:15 и прибывать на станцию Орехово в 10:38.

Обратный поезд будет отправляться со станции Орехово в 15:10, делать остановку на станции Девяткино 16:04—16:07 и прибывать на Финляндский вокзал в 16:32.

В направлении станции Шапки 6 января поезд отправится со станции Обухово в 9:52, сделает остановку на станции Колпино 10:13—10:14 и прибудет на станцию Шапки в 11:11. В остальные дни 13, 21, 27 января, 4, 11, 17, 25 февраля 3 и 11 марта поезда будут отправляться с Московского вокзала в 9:33, делать остановку на станции Колпино 10:02—10:03 и прибывать на станцию Шапки в 11:11.

Обратный поезд будет отправляться со станции Шапки в 15:37, делать остановки на станциях Колпино 16:32—16:33, Обухово 16:44—16:45 и прибывать на Московский вокзал в 17:00.

Примечательно, что бесплатные билеты на поезда можно будет получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.