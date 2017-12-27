Танковое пиво для тех, кто в танке

Почему–то, когда речь заходит о пивных ресторанах, особенно о чешских, декораторы интерьеров немедля начинают помещать в зал жёсткие деревянные лавки, длинные столы, из–за которых не выбраться, на стены вешать колёса и канделябры — словом, отправлять посетителей в одноликое безвременное пространство поглощения еды. Несчастный житель практически лишён возможности вкусно и сытно поесть национальных чешских блюд в комфортной и современной обстановке.

Kozlovna — уютное место, где можно в полной мере насладиться кухней и свежим чешским пивом, без стыда выкладывая при этом фотографии тарелки в Instagram. На наше счастье, недавно в Москве открылась первая в России танковая пивная— уютное место, где можно в полной мере насладиться кухней и свежим чешским пивом, без стыда выкладывая при этом фотографии тарелки в Instagram.

Kozlovna — международная сеть, основанная, разумеется, в Чехии, и имеющая филиалы в семи странах. Сохранив традиции чешских поваров и пивоваров, владельцы ресторана смогли сделать его не только вкусным, но и стильным местом, куда можно прийти и на свидание, и с дружеской компанией, и с семьёй.

партнерский материал

Обязательная для ресторанов деревянная отделка превратилась в гладкие деревянные панно, подчёркивающие натуральность и естественность подаваемых блюд. Высокие окна делают зал светлым и гостеприимным, а изящные лампы накаливания "под старину" добавляют немного сентиментального настроения.

Необычная деталь интерьера — огромные резервуары–танки для пива, размещённые прямо в зале в небольших нишах.

Танковое пиво — уникальная особенность ресторана. Его привозят прямо с завода непастеризованным, а значит, никакого дополнительного углекислого газа, нужного для длительного хранения.

Срок хранения такого пива — всего неделя, но танки в Kozlovna меняют значительно чаще — свежий ароматный пенный напиток не оставляет равнодушным посетителей, обеспечивая высокий спрос. Кроме танкового, барная карта предлагает широкий выбор настоящих чешских сортов качественного и премиального пива, здесь можно попробовать даже резаное пиво, подаваемое в соответствии с традициями.

партнерский материал

Меню, конечно же, содержит все знаменитые чешские хиты — тут и вепрове колено, и утопенцы, и различные варианты колбасок, но есть и более нейтральные блюда для тех, кто не готов окунаться в сытную и мясную кухню: бургер с уткой, форель с картофелем и яйцом–пашот, овощные салаты. Отдельного внимания заслуживает карта настоек, подобранных на любой вкус.