Москва новогодняя: зимние развлечения для всех 

Новый год пришел в столицу. В атмосфере предпраздничного города горожане, наконец-то, ощутили и настоящую зиму: первый морозец и снежная пелена украсили Москву наряду с гирляндами, цветными огнями и целым лесом новогодних елок на Красной площади. Не упустите проникнуться праздником еще больше, приняв участие в лучших развлечениях столицы. Топ-8 бесплатных праздничных площадок — в нашей подборке.
Рождественские ярмарки
Какой зимний праздник без новогодней ярмарки? Если вы ещё не купили подарки родным и близким или у вас проснулось желание ощутить новые вкусы и эмоции от новогодних продуктов, полюбоваться пестротой сувениров, посетите рождественские ярмарки на Красной площади и на ВДНХ. Берите с собой детей, там их ждут Дед Мороз и Снегурочка. Для активного отдыха вы найдёте карусели и горки.
Хотя эти площадки подразумевают под собой затраты, можно пойти на ярмарку и без цели покупок — новогоднее настроение вам обеспечено от одной прогулки между красивыми уютными ярмарочными палатами и в звуках новогодней музыки. К тому же на рождественских базарах можно сделать красивые праздничные фотографии!
Световое шоу на Манежной площади
С 11 декабря по 10 января на Манежной площади будут показаны световые проекции на темы Нового года, Рождества и планеты Земля ежедневно с 20:00 до 22:00.
Шоу с использованием световых проекций — тренд нового времени. Благодаря ярким цветам, громкой музыке и зрелищным представлениям, световое шоу обязательно окунёт вас в праздничную атмосферу. Приятным бонусом окажется то, что посетить такой масштабный праздник можно абсолютно бесплатно.
Новый год в Екатерининском парке
В честь Нового года в Екатерининском парке организован ряд красочных представлений: театральные шествия, концерты, дискотеки, а главной темой в эти дни станет советская и российская мультипликация. Центральная часть парка будет оформлена в стиле Московского театра кукол. Для всех гостей бесплатно выступает звезды российской эстрады: МОТ, Бьянка, DJ Nejtrino, Прохор Шаляпин, Рита Дакота, Диана Гурцкая, DJ Denis Rook, Кравц, DJ Denis Rook, Глеб Матвейчук, Натан, группа «Челси», DJ Portnov, группа «Две Маши», Алексей Воробьев, DJ Fashion, Юлианна Караулова, Алексей Гоман, DJ Legran.
30 декабря, а также с 1 по 3 января праздник пройдет с 15:00 до 22:00. В парке также можно будет провести новогоднюю ночь: программа будет идти с 17:00 31 декабря до 02:00 1 января.
Новый год в парке Сокольники
В парк Сокольники стоит идти за волшебным семейным праздником с детьми, ведь там вас будут ждут герои сказок А. С. Пушкина. Основой оформления площадки станут декорации Московского художественного театра имени Чехова. Перед зрителями выступят: Натан, Юлианна Караулова, Саша Санта, группа «Кватро», Денис Майданов, Александр Буйнов, Лена Катина, группа «Пицца», Natella, Вадим Чебанов, Елена Темникова, группа MBAND, Кравц, Миша Марвин, Стас Пьеха и диджеи Portnov, Vini, Klubkilla, Groove, Screan One.
Мероприятия пройдут с 30 декабря по 3 января.
Новый год в парке «Митино»
Другой бесплатной площадкой для празднования нового года станет парк «Митино» по адресу улица Пенягинская, дом 6. Каждый день в период с 30 декабря по 3 января он будет дарить вам новогоднее настроение с 15:00 до 22:00.
Главной темой семейного фестиваля будет «Сказки волшебного леса». Гостей встретят герои произведений отечественных писателей — «Серебряного копытца», «Елки», «Снегурочки». В основу оформления праздничной площадки легли архитектурные элементы и интерьеры Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Для посетителей артисты подготовили серию спектаклей на открытом воздухе. Кроме того, горожане побывают на концертах и дискотеках, а в новогоднюю ночь увидят традиционный фейерверк.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Новом Арбате
С 22 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00 совершенно бесплатно каждый может прекрасно провести время на фестивале «Путешествие в Рождество». Вы почувствует себя в Швеции, познакомьтесь со скандинавским театром и рождественскими традициями. Встречать гостей будут персонажи сказок Свена Нурдквиста — фермер Петсон и котенок Финдус. Они развлекут горожан яркими представлениями и веселыми играми, а также сфотографируются с москвичами в фотозоне, имитирующей европейскую театральную площадь.
Кроме того, на Новом Арбате разместится сноубордический парк. Тренеры выдадут гостям необходимое оборудование и проведут мастер-классы по катанию
В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни площадка будет работать с 10:00 до 22:00.
Рождественский театр и квест на Тверской площади
С 22 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00 в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» Тверская площадь превратится в сказочное пространство. Вы увидите в рождественский театр с гастролерами из Франции, Испании, Чехии, Латвии, Австрии, Скандинавии и Чехии. Взрослых и юных гостей фестиваля ждут особенные мероприятия: «Волшебный белый лес» с огромными прозрачными шарами и волшебными животными — пингвинами, полярными медведями, волками и оленями, турне по сказкам разных стран: на площадке пройдут спектакли и театральные новогодние елки и многое другое.
Бесплатные новогодние мастер-классы в галерее «Загорье»
В преддверии Нового года галерея «Загорье» подготовила для детей и взрослых специальную программу. Гости смогут своими руками смастерить праздничные атрибуты. 14 декабря в 17:00 жителей столицы ждут на занятие по изготовлению новогодних фонариков из бумаги. 16 декабря пройдет выездной мастер-класс в Бирюлевском дендропарке (улица Липецкая, владение 5). Дети изготовят из ниток и клея яркие и оригинальные игрушки для елки. Сбор в 12:00 у здания дирекции. 28 декабря и 4 января в 14:00 состоится занятие по анимации. Его участники узнают, как собрать собственный съемочный аппарат, с чего начать создавать собственный мультфильм и какие технологии использовать для этого.