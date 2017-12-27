Москва новогодняя: зимние развлечения для всех

Новый год пришел в столицу. В атмосфере предпраздничного города горожане, наконец-то, ощутили и настоящую зиму: первый морозец и снежная пелена украсили Москву наряду с гирляндами, цветными огнями и целым лесом новогодних елок на Красной площади. Не упустите проникнуться праздником еще больше, приняв участие в лучших развлечениях столицы. Топ-8 бесплатных праздничных площадок — в нашей подборке. Рождественские ярмарки

Какой зимний праздник без новогодней ярмарки? Если вы ещё не купили подарки родным и близким или у вас проснулось желание ощутить новые вкусы и эмоции от новогодних продуктов, полюбоваться пестротой сувениров, посетите рождественские ярмарки на Красной площади и на ВДНХ. Берите с собой детей, там их ждут Дед Мороз и Снегурочка. Для активного отдыха вы найдёте карусели и горки.

Хотя эти площадки подразумевают под собой затраты, можно пойти на ярмарку и без цели покупок — новогоднее настроение вам обеспечено от одной прогулки между красивыми уютными ярмарочными палатами и в звуках новогодней музыки. К тому же на рождественских базарах можно сделать красивые праздничные фотографии! Световое шоу на Манежной площади

С 11 декабря по 10 января на Манежной площади будут показаны световые проекции на темы Нового года, Рождества и планеты Земля ежедневно с 20:00 до 22:00.

Шоу с использованием световых проекций — тренд нового времени. Благодаря ярким цветам, громкой музыке и зрелищным представлениям, световое шоу обязательно окунёт вас в праздничную атмосферу. Приятным бонусом окажется то, что посетить такой масштабный праздник можно абсолютно бесплатно. Новый год в Екатерининском парке

30 декабря, а также с 1 по 3 января праздник пройдет с 15:00 до 22:00. В парке также можно будет провести новогоднюю ночь: программа будет идти с 17:00 31 декабря до 02:00 1 января. Новый год в парке Сокольники

Мероприятия пройдут с 30 декабря по 3 января. Новый год в парке «Митино»

Другой бесплатной площадкой для празднования нового года станет парк «Митино» по адресу улица Пенягинская, дом 6. Каждый день в период с 30 декабря по 3 января он будет дарить вам новогоднее настроение с 15:00 до 22:00.

Главной темой семейного фестиваля будет «Сказки волшебного леса». Гостей встретят герои произведений отечественных писателей — «Серебряного копытца», «Елки», «Снегурочки». В основу оформления праздничной площадки легли архитектурные элементы и интерьеры Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Для посетителей артисты подготовили серию спектаклей на открытом воздухе. Кроме того, горожане побывают на концертах и дискотеках, а в новогоднюю ночь увидят традиционный фейерверк. Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Новом Арбате

С 22 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00 совершенно бесплатно каждый может прекрасно провести время на фестивале «Путешествие в Рождество». Вы почувствует себя в Швеции, познакомьтесь со скандинавским театром и рождественскими традициями. Встречать гостей будут персонажи сказок Свена Нурдквиста — фермер Петсон и котенок Финдус. Они развлекут горожан яркими представлениями и веселыми играми, а также сфотографируются с москвичами в фотозоне, имитирующей европейскую театральную площадь.

Кроме того, на Новом Арбате разместится сноубордический парк. Тренеры выдадут гостям необходимое оборудование и проведут мастер-классы по катанию

В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни площадка будет работать с 10:00 до 22:00. Рождественский театр и квест на Тверской площади

С 22 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00 в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» Тверская площадь превратится в сказочное пространство. Вы увидите в рождественский театр с гастролерами из Франции, Испании, Чехии, Латвии, Австрии, Скандинавии и Чехии. Взрослых и юных гостей фестиваля ждут особенные мероприятия: «Волшебный белый лес» с огромными прозрачными шарами и волшебными животными — пингвинами, полярными медведями, волками и оленями, турне по сказкам разных стран: на площадке пройдут спектакли и театральные новогодние елки и многое другое. Бесплатные новогодние мастер-классы в галерее «Загорье»

В преддверии Нового года галерея «Загорье» подготовила для детей и взрослых специальную программу. Гости смогут своими руками смастерить праздничные атрибуты. 14 декабря в 17:00 жителей столицы ждут на занятие по изготовлению новогодних фонариков из бумаги. 16 декабря пройдет выездной мастер-класс в Бирюлевском дендропарке (улица Липецкая, владение 5). Дети изготовят из ниток и клея яркие и оригинальные игрушки для елки. Сбор в 12:00 у здания дирекции. 28 декабря и 4 января в 14:00 состоится занятие по анимации. Его участники узнают, как собрать собственный съемочный аппарат, с чего начать создавать собственный мультфильм и какие технологии использовать для этого.