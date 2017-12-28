«Орел и Решка» поедет по городам России

Сразу две глобальные задачи решают сейчас создатели проекта «Орел и Решка». Первая — поиск новых маршрутов. Создатели программы уже определились, что новый сезон шоу пройдет на территории нашей великой и необъятной Родины. У нас столько разных интересных мест, что может хватить и на два-три сезона. Но начать хочется с самого интересного, поэтому на сайте канала «Пятница» начался опрос телезрителей. Их просят рассказать, почему съемочной группе нужно обязательно приехать именно в их город. Таким образом, продюсеры составят точную карту грядущих путешествий.

Вторая задача — это поиск новой ведущей. На позапрошлой неделе генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия объявил короткий кастинг. Кандидатка должна была записать короткое видео про свое любимое место. Все заявки собирались до 21 декабря.

«В мой «директ» прислали 4372 видео, — говорит Картозия. — Все заявки будут рассмотрены до 1 февраля, потом будем приглашать на очный кастинг».