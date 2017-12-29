Программа новогодних каникул на ВДНХ

Праздничная программа на ВДНХ будет интересна детям и взрослым: здесь пройдут 50 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

Главные развлечения этой зимы на ВДНХ — самая высокая тюбинговая горка в Москве и праздничный фестиваль ремесел, а также концерты и тематические вечеринки на катке, детские елки, театрализованные представления, фестивали и выставочные проекты.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года центром праздника станет ледовая площадка ВДНХ — Главный каток страны. Здесь можно будет встретить Новый год. Праздничная программа продолжится с 21:00 31 декабря 2017 года до 3:00 1 января 2018 года.

В каникулы на катке обязательно будут зарядки на коньках, танцы, игры, а каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 15:00 — детская анимация. 7 января 2018 года на льду ВДНХ можно будет отпраздновать Рождество, а 13 января — Старый Новый год.

В Музее кино (павильон №36) бесплатно покажут отечественные мультфильмы.

В школе «Дымов Керамика» пройдет целая серия праздничных мастер-классов, на которых гости создадут керамические кружки в виде Деда Мороза, ключницы, пиалы, декоративные тарелки с новогодними узорами, колокольчики, подсвечники-домики и фигурки в виде символа грядущего года — собаки.

В праздничные дни также работают мастерская елочных игрушек Christmas Art (с 1 января), Школа стекла (со 2 января), столярная мастерская «СМ-47» (с 4 января).

В воскресенье, 7 января, с 12:00 до 14:30 в Парке ремесел пройдет тематическая экскурсия с рассказом об истории животноводческого городка.

Юных зрителей на ВДНХ ждут сразу на двух премьерах праздничных шоу: «Затерянный мир» в «Москвариуме», а на «Городской ферме» — спектакль «Новогодние приключения бременских музыкантов» в постановке Трогательного театра.

Со 2 по 8 января в историческом парке «Россия — моя история» (павильон №57) пройдет большой Зимний фестиваль с бесплатными активностями для детей, молодежи и всей семьи. С расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

С 23 декабря 2017 года по 6 января 2018 года на «Робостанции» (павильон №2) пройдет «Шоу Титана». Вместе с роботом Титаном дети отправятся в новогоднее путешествие с песнями и танцами.

С 31 декабря по 8 января павильоны ВДНХ работают по особому графику.