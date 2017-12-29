Планы на последнюю пятницу года

Эта пятница — особенная. Заканчивается не просто рабочая неделя, а целый год. Завтра вы закружитесь в предпраздничной суете, а сегодняшний вечер принадлежит только вам.

Как обычно, мы советуем не спешить домой после работы, а подарить себе приятный вечер — сходить в театр, послушать музыку или отправиться на выставку. Посмотреть мюзикл «Суини Тодд»

Время: 19:00

Место: Театр на Таганке (улица Земляной Вал, дом 76/21)

Московская версия легендарного бродвейского мюзикла Стивена Сондхайма, поставленная Алексеем Франдетти в 2016 году, пользуется успехом не только у зрителей, но и у критиков. «Суини Тодд, маньяк-парикмахер с Флит-стрит» был выдвинут на соискание премии «Золотая маска» в пяти номинациях.

К истории о парикмахере, охваченном жаждой мести и пускающем своих клиентов на мясные пирожки, Франдетти подошел очень деликатно: на сцене нет ни фонтанов крови, ни мясорубки. Впрочем, и без натурализма в деталях его «Суини Тодд» способен произвести сильное впечатление. Пойти на новогодний концерт

Время: 19:00

Место: Светлановский зал Московского международного дома музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)

Послушать лекцию о новогоднем застолье Что может быть лучше музыки после суматошного рабочего дня? В Доме музыки сегодня пройдет концерт «Новый год со звездами». На сцене — симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Дмитрия Юровского и приглашенные музыканты: Роман Мирошниченко (гитара), Вадим Эйленкриг (труба), Константин Захарато (балалайка), Алексей Вродливец (балалайка), Александр Николайчук (балалайка), а также солистка Ольга Гурякова (сопрано). Они исполнят инструментальные и вокальные хиты. Зрителей ждут музыкальные сюрпризы.

Время: 19:30

Место: музейно-выставочное объединение «Манеж» (улица Ильинка, дом 4)

Вы уже определились с новогодним меню? Если нет, вдохновение можно поискать на лекции эксперта по русской кухне Влада Пискунова. Он расскажет, как москвичи праздновали Рождество, Масленицу, Пасху и Троицу во времена Петра I и Екатерины II, какие забавы и угощения готовили для горожан на ярмарочных площадях, в трактирах и балаганах. Побывать на выставке, посвященной «Ну, погоди!»

Время: до 22:00

Место: Государственная галерея на Солянке (улица Солянка, дом 1/2, строение 2)

Новогодние каникулы совсем близко, последний рабочий день года позади — так позвольте себе побыть ребенком. Для этого идеально подойдет посещение выставки «Погоня! Все „Ну, погоди!“ и современное искусство в бегах», приуроченной к юбилеям двух выдающихся аниматоров: 90-летию Вячеслава Котеночкина и 95-летию Светозара Русакова.

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Вас ждет самая полная история развития взаимоотношений Волка и Зайца, а также серьезное исследование темы спешки и предпраздничной суматохи в искусстве. В экспозицию вошли прежде никогда не выставляемые анимационные раритеты, эскизы, раскадровки, предметы из фондов Центрального музея кино и частных архивов.