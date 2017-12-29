Программа зимних каникул в Парке Горького

Новогодние праздники в Парке Горького — это концерты три вечера подряд, диджей-сеты от резидентов московских клубов, рождественский балет на льду, тематические экскурсии и квесты для всей семьи.

1, 2 и 3 января, Парк Горького отметит серией концертов на Главной сцене Стереокатка.

Вечером 7 января ледовая группа La Skadi покажет световое шоу «Северное сияние». Постановка состоит из 4 классических балетов (по 7-8 минут) в современной обработке. Так, в одном из номеров фигуристы катаются под «Щелкунчика» Чайковского, но не в сопровождении симфонического оркестра, а в исполнении диджея.

7 янаваря в парке пройдет семейный quiz-квест «Рождественские колядки»: по всему катку будут спрятаны символы Рождества. Их надо будет найти, попутно разгадывая хитрые задачки и исполняя обрядовые песни.7 января