Ещё
Программа зимних каникул в Парке Горького
Далее:
Читайте также:
Ещё

Программа зимних каникул в Парке Горького 

Ezhikezhik.ru 29 декабря 2017
Фото: Ezhikezhik.ru
Новогодние праздники в Парке Горького — это концерты три вечера подряд, диджей-сеты от резидентов московских клубов, рождественский балет на льду, тематические экскурсии и квесты для всей семьи.
1, 2 и 3 января, Парк Горького отметит серией концертов на Главной сцене Стереокатка.
Вечером 7 января ледовая группа La Skadi покажет световое шоу «Северное сияние». Постановка состоит из 4 классических балетов (по 7-8 минут) в современной обработке. Так, в одном из номеров фигуристы катаются под «Щелкунчика» Чайковского, но не в сопровождении симфонического оркестра, а в исполнении диджея.
7 янаваря в парке пройдет семейный quiz-квест «Рождественские колядки»: по всему катку будут спрятаны символы Рождества. Их надо будет найти, попутно разгадывая хитрые задачки и исполняя обрядовые песни.7 января
Ezhikezhik.ru: последние новости
Выставке «Агитпоезда» в галерее «На Шаболовке» Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 17-18 марта Спектакль «Когда я была маленьким мальчиком»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение