Тур по Лондону: 6 любимых мест королевской семьи

2018 год — лучшее время для поклонников британской королевской семьи для путешествия по Лондону. Именно в этом году произойдут многие торжественные и волнительные события. У герцога и герцогини Кембриджских появится третий ребенок, в мае принц Гарри и Меган Маркл поженятся, и на телеэкраны выйдет второй сезон телесериала «Корона», который так понравился зрителям. Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways подготовил список мест в Лондоне, где вы сможете погрузиться в «королевскую» атмосферу. Посетите Виндзорский замок, где поженятся принц Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган состоится в субботу 19 мая в часовне Святого Георгия, в Виндзорском замке, поэтому он будет закрыт для туристов. Тем не менее вы можете посетить залы в любой другой день и пройтись по местам, где будут гулять Гарри и Меган, главное позаботьтесь о билетах заранее. Кроме того, вы сможете взять экскурсию с гидом, на которой узнаете все о старейшем жилом замке в мире, а если решите посетить его в субботу или воскресенье, то у вас есть шанс увидеть Её Величество Елизавету II , так как большинство выходных она проводит именно там.

Стандартный билет в Виндзорский замок стоит от 1 600 руб.1, семейный билет (2 взрослых и 3 детей до 17 лет) — от 4 165 руб. Исследуйте Кенсингтонский дворец, где будут жить принц Гарри и Меган Маркл

После свадьбы принц Гарри и Меган собираются переехать в Кенсингтонский дворец, то есть принцы и их семьи будут соседями. Поклонники королевской семьи смогут самостоятельно изучить часть дворца в Западном Лондоне, в котором находятся большие залы и исторические произведения искусства. Кстати, там же проходит выставка одежды принцессы Дианы времен 80-х и 90-х годов «Diana: Her Fashion Story», которую может увидеть любой желающий.

Взрослый билет будет стоить от 1 200 руб. Посмотрите Букингемский дворец и смену караула

Знаменитая Королевская резиденция — это место, которое нельзя не посетить. Если Королевский флаг развевается над дворцом, значит королева дома, и, возможно, именно в этот момент она занята планированием предстоящей свадьбы своего внука.

Приезжайте к воротам дворца к 11 утра, чтобы увидеть знаменитую смену караула или заранее забронируйте билет, чтобы войти внутрь и пройти по залам с экскурсией. Вы сможете посмотреть Парадные залы (State rooms), включая Тронный зал дворца (Throne room), где проходила фотосессия герцога и герцогини Кембриджских после их бракосочетания в 2011 году.

Подойдите к алтарю в Вестминстерском аббатстве, где поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон Билет в Букингемский дворец вместе с экскурсией будет стоить от 2 790 руб.

Более двух миллиардов человек наблюдали, как герцог и герцогиня Кембриджские венчаются в историческом Вестминстерском аббатстве в 2011 году, и посещение этого места перенесет вас в магическую атмосферу того дня.

Вестминстерское аббатство — по-настоящему красивое здание и одна из самых популярных туристических достопримечательностей Лондона. Чтобы ощутить себя герцогиней Кембриджской, вы можете так же, как и она прогуляться по величественным залам и представить себя настоящей принцессой.

Цена на взрослый билет начинается от 1 570 руб. Сходите на шопинг в Западном Лондоне по следам принцессы

И герцогиня Кембриджская, и невеста принца Гарри Меган Маркл — большие любительницы шопинга в районе Челси, который славится множеством дизайнерских магазинов. Кейт Миддлтон часто замечали во время первой беременности за покупками детских вещей и сладостей именно в этой части Лондона, поэтому вполне возможно, что и в ближайшие месяцы там можно будет встретить герцогиню. Среди ее самых любимых магазинов — Blue Almond, где однажды она купила переносную детскую кроватку, и магазин детской мебели Dragons. Оба магазина находятся на улице Уолтон. Сделайте фото с королевской семьей

Наверняка многие хотели бы быть в числе друзей королевской семьи и иметь возможность появиться с ними на одной фотографии. Однако это может случиться, только если вы есть в списке приглашенных гостей. Тем не менее, у вас есть шанс заполучить фотокарточку с королевской семьей в музее мадам Тюссо — это отличный способ подшутить над своими друзьями и выложить легендарное фото в социальной сети. Единственная проблема состоит в том, что в музее мадам Тюссо пока нет фигуры Меган Маркл…

Взрослый билет в музей стоит от 1 760 руб. при заказе онлайн на сайте музея.