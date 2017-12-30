Советы тем, кто хочет открыть другую Францию

Тулуза — город с двумя лицами. С одной стороны, это хоть и крупный, но провинциальный город с тихим центром, идеальным для прогулок и шопинга без суеты и спешки.

С другой — это студенческий центр, и потому очень живой, веселый, молодежный, с огромным количеством баров и бурной ночной жизнью. В Тулузе находится второй старейший университет во Франции, датируемый тринадцатым веком, и в настоящее время насчитывает около 110 000 студентов, что составляет примерно пятую часть из почти полумиллиона жителей города. Такое большое количество молодежи конечно же отражается на повседневной жизни города.

Другой же лик Тулузы более классический: исторический центр из узких улочек, кирпичных зданий, внутренних дворов, полных спокойствия и средневековых башен, которые возвышаются над крышами равнинного города. Это необыкновенное сочетание городского спокойствия и бьющей ключом культурной жизни позволяет туристам насладиться и тем и другим в зависимости от настроения и предпочтений. Что посмотреть

La Ville Rose предлагает туристам обширную культурную программу. Одно удовольствие просто гулять и любоваться старинными зданиями в стиле «коломбаж», на закате солнца придающих городу розоватый оттенок; пройтись по самой модной улице города — La rue de Rome, выйти по ней к Капитолию; прокатиться на речном трамвайчике по Гаронне; заглядеться на красочные лодки, пришвартованные вдоль Канала дю Миди и представить, как они спускаются по самому старому каналу Европы к Средиземному морю.

Не пропустите также великолепный особняк Ассеза, где расположился художественный музей Fondation Bemberg. Это не только идеальный пример ренессансного здания, олицетворяющего «розовый город», но и прекрасная коллекция французских и европейских живописцев прошлых веков, среди которых работы Тициана, Тинторетто, Веронезе, и особая достопримечательность галереи — полотна импрессионистов Модильяни, Дега, Матисса.

Музей августинцев — еще один шедевр архитектуры, в котором находится коллекция скульптур и картин средневековья до начала 20-го века. Тулуза — это и религиозный центр, через который проходит арагонский путь в Сантьяго-де-Компостела. Всего в городе 90 церквей, базилика и собор, среди которых выделяются базилика Святого Сернина и монастырь якобинцев.

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Поклонники космоса могут найти в Тулузе и целый космический городок, где увидят космический корабль первого поколения Союз, точную копию станции Мир и другие инсталляции и артефакты. Cité de l'espace — отличный вариант для семейного времяпрепровождения: для самых маленьких астронавтов здесь представлены многочисленные аттракционы, познавательные, интерактивные шоу о космосе, также можно присутствовать при запуске ракеты Ариан 5 высотой 53 метра. Где поесть

Лучшие стейки, свежайшая рыба, ручная паста, хамон и колбасы, сыры со всей Франции и не только, — рынок Виктор Гюго можно смело назвать сердцем гастрономической жизни Тулузы. Чтобы в нее включится, поднимайтесь на второй этаж, где расположены небольшие ресторанчики, где обедают местные офисные работники, а дабы не стоять в длинной очереди и не бороться за столик, советуем приходить сразу после полудня. Главное блюдо города и региона — кассуле по-тулузски, рагу из фасоли, утиной ножки и колбасок, вы также можете отведать здесь.

На ужин советуем отправиться в модный современный ресторан Тулузы Murano, находящийся в центре города на бульваре Strasbourg. Для такого стильного места цены на дегустационное меню вполне демократичные: одно блюдо — 14 евро и меню из нескольких блюд — 32 евро. Меню меняется каждые две недели и представляет собой фьюжн из традиционной французской кухни и азиатских мотивов, сезонные продукты привозят с уже известного нам рынка Виктор Гюго.

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Периодически к гостям ресторана из открытой для всеобщего обозрения кухни выходит с приветствиями хозяин и главный повар — Валентин Неродо или, как его называют во Франции, — секси шеф. Такое второе имя участник передачи Top Chef получил из-за выложенных им в Интернете пикантных видео с обнаженным торсом, по которым видно, что шеф-повар Murano проводит много времени, не только на кухне, но и в тренажерном зале. Где потанцевать

Как мы отмечали Тулуза студенческий город, поэтому здесь широкий выбор мест, где можно весело потанцевать или послушать живую музыку. La Dynamo — небольшая концертная площадка в самом центре города; Puerto Habana — клуб с латиноамериканскими ритмами и реггетоном; Le Purple — стильный бар с популярной, коммерческой музыкой; Le Moloko славится лучшей в городе коктейльной картой с психоделикой на фоне стиля Твин Пикс, дабы взбодрить молодежь включают также фанк и диско 60-80-х.