Чем заняться на новогодних каникулах

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Не знаете, чем заняться в столице в новогодние каникулы? Делимся своими планами с вами! 1 января

Кататься с горки

Начало нового года лучше провести так, как планируете прожить весь год. Выспитесь и вперед, на горку!

В Сокольниках открыта «Всепогорка» (3-й Лучевой просек), которая будет работать в любую погоду. Скатиться с нее стоит хотя бы раз, ведь длина ее склона — 200 метров, а высота — больше двенадцати.

Между Манежкой и площадью Революции тоже будет длинная, стометровая горка, склон которой поделен аж на четыре полосы.

Хорошие горки есть в парке Горького, Измайловском парке, парках «Садовники», «Кузьминки», в Коломенском и в парке искусств «Музеон». 2 января

Сходить в кино

2 января начинается ретроспективный показ фильмов Кристофера Нолана в «Каро». Начать решили с его ленты «Помни». Показ состоится 2 января, в 18:00, в кинотеатре «Октябрь». Следом в другие дни покажут «Престиж», «Темного рыцаря», «Начало», а также «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар». Все фильмы будут идти на английском с русскими субтитрами.

В кинотеатрах сети «Москино» с 1 по 8 января будут крутить комедии Леонида Гайдая , вход в кино бесплатный. Там же (6, 7, 8 января) пройдет и ретроспектива картин Ларисы Шепитько , покажут в том числе и фильм «Крылья».

Все еще на экранах «Елки новые», «Джуманджи: Зов джунглей», «Звездные войны: Последние джедаи». Для любителей более камерного кино — «Вечеринка» и «Аритмия». Последнюю, кстати, называют любимым отечественным фильмом года. 3 января

Гулять, гулять!

Проведите целый день, гуляя по Москве. Экскурсионное бюро «Москва глазами инженера» предлагает 3 января теплую автобусную экскурсию, посвященную московскому модерну, а также необычную экскурсию в очках виртуальной реальности, экскурсию в дом Наркомфина и посещение Дома на набережной.

«МоскваХод» предлагает ряд настоящих зимних экскурсий: «Рождество на Остоженке», «Рождество на Арбате». Еще будут экскурсии, посвященные истории масонства, московским площадям и знаменитому москвичу — Владимиру Высоцкому.

Если не устали, вечером можно сходить на новый иммерсивный спектакль «Дом 19/07» в усадьбе Поливанова, старинном особняке в самом центре Москвы. Действие происходит в России в 1907 году, а начало представления — в 19.07. О билетах стоит позаботиться заранее. 4 января

Перебраться из зимы в тропики

Как следует выспитесь, а во второй половине дня отправляйтесь в «Аптекарский огород», там идет выставка японских бонсай и цветут невероятные орхидеи (проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима»).

Лучше всего задержитесь там до вечера, чтобы, предварительно купив билеты, попасть на постановку «Щелкунчик в стиле стимпанк» театра «С. А. Д.». Крохотный, но очень симпатичный театр находится в глубине «Аптекарского огорода». Если придете только в театр, сначала зайдите в старинную пальмовую оранжерею и только потом погрузитесь в викторианскую эпоху, в которой происходит действие «Щелкунчика». 5 января

Пройтись по музеям

Сходите на выставки, на которые сходить еще не успели. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков выставка « Густав Климт Эгон Шиле » идет до 14 января.

В Музее современного искусства «Гараж» масштабная выставка японского художника Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» идет до 4 февраля.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер до 8 января идет выставка Джока Стерджеса («Без смущения 2.0»), теперь уже не запрещенная.

6 января В «Новом Манеже» — выставка «Необъятный Рязанов». В Музее моды — специальная рождественская выставка. В Музее Москвы — проект, посвященный дизайну городских праздников («Оформляя город»), предметы из уникальной коллекции музея, подобранные Линор Горалик («Коллекция музея. Зима. Я один»).

Кататься на коньках

Выбор ледовых площадок в Москве огромный, так что лучше начинать их тестировать пораньше. На ВДНХ открыт самый большой каток в России: его площадь — 20 тысяч квадратных метров.

Даже в такую погоду на нашем катке можно сделать по-настоящему зимнее фото❄ Публикация от Парк Горького (@parkgorkogo) Дек 16, 2017 at 7:01 PST В парке Горького каток поделен на три сектора: детская площадка, хоккейная и основная, самая большая. Будет работать школа фигурного катания.

В Сокольниках каток на Фестивальной площади будет работать до полуночи. 7 января

Гулять по усадьбе

В первой половине дня, пока светло, отправляйтесь в Царицыно — гулять по заснеженному парку, кормить почти ручных белок и птиц, лепить снеговиков на огромной поляне перед Большим дворцом.

8 января В праздники там будут катать на оленьих упряжках и зальют горку. В Екатерининском зале, где проходят концерты, 7 января в 16:00 можно будет послушать концерт-фантазию «Классика. Танго. Джаз». Не забудьте про выставку, приуроченную к столетию Александра Солженицына : «Писатель и тайна: Александр Солженицын» (до 25 февраля). И наконец, самые стойкие пусть сходят на крохотную, странную, заставляющую воображение работать выставку «Призрак-рыцарь», посвященную Павлу I, в Малом дворце (до 1 апреля).

Посетить баню

Что может лучше бани восстановить организм перед работой? Если есть любимые, идите туда. А начинать лучше с классики, со старинных бань Москвы — Сандунов. Туда идут не только за паром, но и за атмосферой.

В списке лучших бань столицы также Краснопресненские, Варшавские, Воронцовские, Селезневские бани.