Чем заняться на новогодних каникулах 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
Не знаете, чем заняться в столице в новогодние каникулы? Делимся своими планами с вами!
1 января
Кататься с горки
Начало нового года лучше провести так, как планируете прожить весь год. Выспитесь и вперед, на горку!
В Сокольниках открыта «Всепогорка» (3-й Лучевой просек), которая будет работать в любую погоду. Скатиться с нее стоит хотя бы раз, ведь длина ее склона — 200 метров, а высота — больше двенадцати.
Между Манежкой и площадью Революции тоже будет длинная, стометровая горка, склон которой поделен аж на четыре полосы.
На ВДНХ открылась тюбинговая горка «Ракета», длина ее спуска — 180 метров.
Тюбинги, на старт, отправляемся в путешествие по Солнечной системе! Посмотрите, как мы строили самую большую тюбинговую горку Москвы и приходите кататься. Горка работает каждый день со вторника по четверг с 11:00 до 23:00 и с 10:00 до 23:00 — в выходные и праздничные дни. Цены смотрите на сайте vdnh.ru #ВДНХ
Хорошие горки есть в парке Горького, Измайловском парке, парках «Садовники», «Кузьминки», в Коломенском и в парке искусств «Музеон».
2 января
Сходить в кино
2 января начинается ретроспективный показ фильмов Кристофера Нолана в «Каро». Начать решили с его ленты «Помни». Показ состоится 2 января, в 18:00, в кинотеатре «Октябрь». Следом в другие дни покажут «Престиж», «Темного рыцаря», «Начало», а также «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар». Все фильмы будут идти на английском с русскими субтитрами.
В кинотеатрах сети «Москино» с 1 по 8 января будут крутить комедии Леонида Гайдая, вход в кино бесплатный. Там же (6, 7, 8 января) пройдет и ретроспектива картин Ларисы Шепитько, покажут в том числе и фильм «Крылья».
Все еще на экранах «Елки новые», «Джуманджи: Зов джунглей», «Звездные войны: Последние джедаи». Для любителей более камерного кино — «Вечеринка» и «Аритмия». Последнюю, кстати, называют любимым отечественным фильмом года.
3 января
Гулять, гулять!
Проведите целый день, гуляя по Москве. Экскурсионное бюро «Москва глазами инженера» предлагает 3 января теплую автобусную экскурсию, посвященную московскому модерну, а также необычную экскурсию в очках виртуальной реальности, экскурсию в дом Наркомфина и посещение Дома на набережной.
«МоскваХод» предлагает ряд настоящих зимних экскурсий: «Рождество на Остоженке», «Рождество на Арбате». Еще будут экскурсии, посвященные истории масонства, московским площадям и знаменитому москвичу — Владимиру Высоцкому.
Столица подготовилась к праздникам. У фестиваля «Путешествие в Рождество — 2018» есть сайт с подробнейшим расписанием. Будет все: ярмарки, спектакли, представления, мастер-классы, выставки и экскурсии.
Если не устали, вечером можно сходить на новый иммерсивный спектакль «Дом 19/07» в усадьбе Поливанова, старинном особняке в самом центре Москвы. Действие происходит в России в 1907 году, а начало представления — в 19.07. О билетах стоит позаботиться заранее.
4 января
Перебраться из зимы в тропики
Как следует выспитесь, а во второй половине дня отправляйтесь в «Аптекарский огород», там идет выставка японских бонсай и цветут невероятные орхидеи (проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима»).
Лучше всего задержитесь там до вечера, чтобы, предварительно купив билеты, попасть на постановку «Щелкунчик в стиле стимпанк» театра «С. А. Д.». Крохотный, но очень симпатичный театр находится в глубине «Аптекарского огорода». Если придете только в театр, сначала зайдите в старинную пальмовую оранжерею и только потом погрузитесь в викторианскую эпоху, в которой происходит действие «Щелкунчика».
5 января
Пройтись по музеям
Сходите на выставки, на которые сходить еще не успели. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков выставка «Густав Климт. Эгон Шиле» идет до 14 января.
В Музее современного искусства «Гараж» масштабная выставка японского художника Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» идет до 4 февраля.
В Центре фотографии имени братьев Люмьер до 8 января идет выставка Джока Стерджеса («Без смущения 2.0»), теперь уже не запрещенная.
В «Новом Манеже» — выставка «Необъятный Рязанов». В Музее моды — специальная рождественская выставка. В Музее Москвы — проект, посвященный дизайну городских праздников («Оформляя город»), предметы из уникальной коллекции музея, подобранные Линор Горалик («Коллекция музея. Зима. Я один»).
6 января
Кататься на коньках
Выбор ледовых площадок в Москве огромный, так что лучше начинать их тестировать пораньше. На ВДНХ открыт самый большой каток в России: его площадь — 20 тысяч квадратных метров.
В парке Горького каток поделен на три сектора: детская площадка, хоккейная и основная, самая большая. Будет работать школа фигурного катания.
В Сокольниках каток на Фестивальной площади будет работать до полуночи.
7 января
Гулять по усадьбе
В первой половине дня, пока светло, отправляйтесь в Царицыно — гулять по заснеженному парку, кормить почти ручных белок и птиц, лепить снеговиков на огромной поляне перед Большим дворцом.
В праздники там будут катать на оленьих упряжках и зальют горку. В Екатерининском зале, где проходят концерты, 7 января в 16:00 можно будет послушать концерт-фантазию «Классика. Танго. Джаз». Не забудьте про выставку, приуроченную к столетию Александра Солженицына: «Писатель и тайна: Александр Солженицын» (до 25 февраля). И наконец, самые стойкие пусть сходят на крохотную, странную, заставляющую воображение работать выставку «Призрак-рыцарь», посвященную Павлу I, в Малом дворце (до 1 апреля).
8 января
Посетить баню
Что может лучше бани восстановить организм перед работой? Если есть любимые, идите туда. А начинать лучше с классики, со старинных бань Москвы — Сандунов. Туда идут не только за паром, но и за атмосферой.
В списке лучших бань столицы также Краснопресненские, Варшавские, Воронцовские, Селезневские бани.