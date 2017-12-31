Возвращение в Новый год: пять традиций XX века

Елка-1935 Молодому государству СССР нужны были свои праздники и собственные традиции — именно так появился, например, Новый год, каким его знают (и любят) многие жители постсоветского пространства. Часть атрибутов перешагнули и в нынешнюю эпоху: например, лирические зимние песни и рецепты праздничных блюд. Но советский праздник уже стал историей, а mos.ru вспоминает пять его неотъемлемых деталей.

Обычай наряжать рождественскую елку в 1920-е годы был подвергнут критике партийным руководством. Возвращение дерева-символа состоялось в 1935-м и было связано уже со светским праздником. 28 декабря в «Правде» была опубликована небольшая статья, призывавшая проводить новогодние елки во всех городах и колхозах.

Ракеты на ветках Так в Советском Союзе по-новому возродили старинную традицию: в 1937 году в Колонном зале Дома союзов впервые прошла главная елка страны, а через 17 лет ее стали проводить в Кремле. Праздник устраивали в Большом Кремлевском дворце, а затем — в Кремлевском дворце съездов. Елки также проходили в школах и домах культуры.

Коммунистическая символика отражалась и в советских елочных игрушках. Шары, наследие дореволюционной России, украшали красными звездами. На елку «взлетели» ракеты и дирижабли, там расположились фигурки парашютистов и космонавтов. Эксперименты в сельском хозяйстве подарили стране елочные игрушки в виде кукурузы, а мультфильмы — например, стеклянного крокодила Гену.

Советская елочная игрушка — это еще и разнообразие производственных материалов. К украшениям из дерева и стекла добавились экземпляры из проволоки, стекляруса и пластмассы. Авторы экспериментировали также с цветом и формой.

На верхушке наряженной елки находились красная звезда или шпиль (вроде ракеты, готовой отправиться в космос). Поверх игрушек струился серебристый блестящий «дождик». Большую популярность приобрели гирлянды из ярких бумажных флажков, часто с рисунками и надписями. Внимание — праздничный стол!

Новый год стал едва ли не синонимом пантагрюэлевского ужина. Именно в советское время сложилось его традиционное меню, которое современные диетологи называют уж точно не самым легким и полезным для пищеварительной системы.

В ночь с 31 декабря на 1 января на столе появлялись блюда, продукты и напитки, которые до сих пор прочно ассоциируются с праздником: салат «Оливье» (справедливости ради, имеющий мало отношения к Франции, что, однако, не делает его менее любимым и популярным), ветчина, красная икра, мандарины и «Советское шампанское».

Ни одно застолье не обходилось без чая с шоколадными конфетами и другими сладостями. В советскую эпоху стали выпускать также съедобные елочные игрушки. Лирическое настроение

У собравшихся за праздничным столом семей было и традиционное телевизионное меню. Передача «Голубой огонек» появилась в 1962 году на Центральном телевидении Гостелерадио СССР как еженедельная музыкально-развлекательная программа, а через два года стала новогодним шоу.

Алла Пугачева, Валерий Золотухин и Николай Караченцов. В программе принимали участие как известные, так и молодые артисты, а гостями были самые разные деятели науки, искусства и культуры (и даже космонавты). Ведущими «Голубого огонька» наряду с сотрудниками телевидения становились Татьяна Шмыга

Старый или Новый? С 1956 года праздничное настроение создавал фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в главной роли. В 1975-м на экраны вышел другой новогодний хит режиссера — «Ирония судьбы, или С легким паром». И даже теперь, более чем через 40 лет, для многих россиян Новый год не наступит, если они не услышат музыку Микаэла Таривердиева и не увидят, как Женя Лукашин пошел в баню 31 декабря.

Именно в советское время появился феномен старого Нового года, ставший едва ли не особенностью национального самосознания (не всякий иностранец сможет разобраться, почему год старый, если он новый). Когда Советская Россия перешла в 1918 году с юлианского на григорианский календарь (принятый во многих государствах), старое летоисчисление не исчезло из коллективной памяти.

С тех пор существуют основной Новый год и старый Новый год, который празднуют в ночь с 13 на 14 января (что соответствует 31 декабря и 1 января по старому стилю). Второй праздник, разумеется, не является официальным, но он — дань традициям, переосмысленным в более позднюю эпоху.

Разница в количестве дней между календарями варьируется в соответствии с правилами хронологии: если раньше она, как правило, возрастала на один день с каждым веком, то в XX и XXI столетиях она неизменна и составляет 13 дней.

И конечно, никто не будет спорить, что два праздника — точно лучше, чем один. С Новым годом!