5 необычных развлечений для всей семьи

5 необычных развлечений в каникулы для всей семьи

В эти новогодние каникулы в Москве установят 85 новогодних ёлок и организуют 69 тематических праздничных площадок, проведут более 2500 развлекательных программ и более 6000 мастер-классов. В таком многообразии мы выбрали самые интересные январские развлечения для всей семьи. Сходить на выставку ледяных скульптур

С 29 декабря по 8 января на Поклонной горе пройдет фестиваль ледяных скульптур «Ледовая Москва. В кругу семьи». Скульптуры будут посвященного странам — участницам чемпионата мира по футболу. Посетители увидят ледяных Шерлока Холмса , барона Мюнхгаузена и Карлсона, а также уменьшенные копии всемирно известных памятников архитектуры. Всего будет представлено более 40 ледяных скульптур, разделенных на группы. Так, в одной группе сборной России предстоит сразиться с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Поэтому в скульптурной композиции гости фестиваля увидят караван из Саудовской Аравии, который будет проходить мимо египетских пирамид. По соседству разместятся русские избы и церкви. В композицию войдет и знаменитый уругвайский монумент «Пальцы». Высота каждой скульптуры, включенной в композиции, составит от трех до шести метров. В центре фестивальной площадки разместится ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями.

Где: Поклонная гора, Парк победы

Когда: с 29 декабря по 8 января

Стоимость: бесплатно

Сайт: Ледовая Москва «В кругу семьи» Скатиться с самой большой горки столицы ​​

23 декабря на ВДНХ откроется самая высокая тюбинговая горка в столице. Комплекс тюбинговых горок «Ракета» расположится вокруг чаши бассейна на площади Промышленности. Стартовые площадки двух спусков расположатся на высоте 20 и 12 метров, а длина скатов составит 180 и 120 метров соответственно. Одновременно на тюбингах смогут кататься более 100 человек. Кстати, возить тюбинги на себе не придется — на горке будут работать два специальных бугельных подъемника для тюбов.

Стоимость: от 50 рублей.

Отдельно за аренду тюбинга платить на надо.

Возраст: 3+

Когда: с 23 декабря по 18 февраля.

График работы:

Будни с 11:00 до 23:00 Выходные — праздники — с 10:00 до 23:00 Понедельник — технический день. Провести каникулы в Зарядье

В парке «Зарядье» в дни новогодних каникул готовят множество научно-познавательных активностей. В лаборатории «Заповедного посольства» посетителям предложат исследовать составляющие Нового года: узнать, в чем заключается феномен Снегурочки, почему у Деда Мороза красный нос и из чего состоит формула Нового года. Вас ждут интерактивные занятия, посвященные льду и снегу, теплу и холоду, эксперименты по получению горячего инея из кристаллов ацетата натрия, а также занятия на молекулярной кухне и квест для детей и родителей.

Когда: по 8 января

Где: парк «Зарядье»

Стоимость: 750 руб.

Сайт: Парк «Зарядье» Сходить в новый парк развлечений

В пяти минутах от метро Автозаводская, на территории Loft Hall на время новогодних каникул появится новый парк развлечений «Деревня Angry Birds», выполненный по мотивам знаменитой игры и мультфильма. В парке вас ждут «Ледяная гора» Могучего Орла; Рогатка, которая поможет вместе с отважными птицами разбить в пух и прах замок Короля Свиней; мастерская Деда Мороза, где можно вместе с гномами сделать себе сувенир на память; зимние уличные аттракционы и таинственный лабиринт, в конце которого придётся «выйти сухим» из бассейна. Завершится поход в волшебную страну просмотром любимого мультфильма в кинотеатре с тёплыми напитками и пряным имбирным печеньем. А с 27 декабря по 8 января в парке состоится мировая премьера лицензионного новогоднего шоу «Angry Birds: спасти Новый год»: решительные птички будут бороться с Королём Свиней, который на этот раз задумал похитить Новый год.

Когда: с 27 декабря по 8 января (11-00, 13-00, 15-00, 17-00).

Стоимость: от 1700 р. до 3250 р.

При покупке билета на елку вход в Парк свободный.

Где: Лофт Эвент Холл, ул. Ленинская Слобода, д.26 Сайт: Angry Birds show Освоить искусство фотографии

Каникулы — не только время отдыха, но и шанс научиться чему-то новому. Центр фотографии имени братьев Люмьер приглашает подростков на курс практической фотографии «Искусство видеть / Eye contact». Занятия будут проходить со 2 января (вт) по 6 января (сб) 2018 с 12.00 до 15.00. Вести их будет опытный преподаватель, Мария Быстрова . Наше восприятие мира зависит от нашего умения смотреть, наблюдать и видеть. Залог удачного кадра: свет, без которого фотография невозможна, цвет, форма, визуальные и смысловые ритмы — основа композиции, а также владение камерой. В программе курса каждый день посвящен одному из основных составляющих. Цель курса — создать контекст и условия для развития навыка видеть кадр и снимать.

Количество участников в группе: максимум 12 человек.

Приоритетный возраст: 12+.

Стоимость участия: 6400 рублей.

Подробности: на сайте Центра фотографии