Одним цветом: монохромные города

Помните, как Мальвина хотела выкрасить все предметы вокруг себя в голубой цвет, чтобы получился сказочно-дивный мир? Мы решили пойти дальше и нашли потрясающие одноцветные города, которые наверняка привели бы в восторг девочку с необычным оттенком волос. И если вы еще не решили, где проведете свой следующий отпуск, тогда присмотритесь к этим направлениям. Джайпур

Джайпур, именуемый Розовым городом, является столицей штата Раджастхан, затерявшегося где-то среди пустыни. Все постройки в городе, основанном в 1727 году Савай Джай Сингхом II, выполнены из розового песчаника, который, собственно, придал местности особое очарование и стал своеобразной визитной карточкой Джайпура. Марракеш

Эта бывшая столица Марокко является четвертым по величине городом страны после Касабланки. И если вам нравятся восточные сказки, тогда советуем непременно наведаться в Медину, представляющую собой старейшую часть города и сохранившую облик старого доброго Марракеша. Именно здесь в извилистом лабиринте узких улочек можно найти дома, сделанные из красной глины и имеющие характерный оттенок, а также восточные рынки и другие достопримечательности. Болонья

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Оранжевая или Красная Болонья, Ученая Болонья — как только не называют этот итальянский город, расположенный в регионе Эмилия-Романья. Все здания здесь имеют терракотовый оттенок, а застройка улиц настолько удобная, что в Болонье не потеряется даже маленький ребенок. Кстати, здесь же находится открытый в 1088 году Болонский университет — старейшина среди университетов мира. Поэтому в городе можно встретить много студентов, спешащих утром на лекции, а вечером — в бары, пропустить бокал-другой «Апероль Шприц». Изамал

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Поселение, которое называют не иначе, как Желтый город, находится в мексиканском штате Юкатан, в 66 километрах от столицы штата, города Мериды. Сегодня это очаровательное место, где все здания окрашены в приятный желтый оттенок, а на улочках можно встретить экипажи и трициклы (3-колесные велосипеды с навесами). В 2000 году население городка насчитывало около 15 000 человек, а сегодня Изамал является одним из самых популярных направлений, куда ежегодно приезжают толпы туристов со всего мира, чтобы лучше узнать о сохранившихся традициях майя. Сиди-бу-Саид

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Пожалуй, Сиди-бу-Саид является самым прекрасным и самым романтичным городом Туниса. Его не зря называют бело-голубым: все застройки в городе имеют белый цвет, а все окна, ставни, решетки и ворота — небесно-голубой оттенок. Согласно местной легенде, когда-то давно дом в этой удивительной местности приобрел один богатый французский барон, который, собственно, предложил горожанам перекрасить свои дома в бело-голубой цвет, чтобы они не нагревались под лучами палящего африканского солнца. Местным жителям настолько понравилась эта идея, что они с энтузиазмом взялись за ее воплощение и с тех пор не признают другие оттенки. Шефшауэн

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Еще один удивительный город, впечатляющий своей синевой, находится на северо-западе Марокко и является главным городом одноименной провинции. Считается, что во времена средневековой испанской реконкисты здесь нашли прибежище еврейские беженцы, покидавшие Европу. Именно они впервые стали белить дома голубой известью, чтобы обозначить свои поселения в Шефшауэне, а затем и другие жители переняли эту затею.