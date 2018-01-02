Развлекательная программа на январь

Мы знаем, где можно весело провести время, и специально для тебя создали настоящую афишу увлекательных событий, среди которых невероятный спектакль, клубный марафон, рестораны с заманчивыми праздничными акциями и даже настоящий музыкальный фестиваль! Поверь, сидеть дома в январе точно не захочется. Спектакль TODES «И приснится же такое…»

Согласись, Новый год нужно начинать красиво. Например, с премьеры эффектного спектакля «И приснится же такое…». Тем более что презентует его не просто профессиональный хореограф, а основательница международного балета «Тодес» Алла Духова

Она-то точно знает толк в том, как разбудить сонную после новогодних праздников публику, и подготовила по-настоящему захватывающий танцевальный спектакль. Здесь профессиональная работа артистов балета сопровождается красочным световым шоу, непрекращающейся динамикой и прекрасной музыкой.

Все действо происходит на фоне утреннего Парижа, где разыгрываются привычные для этого города романтические сцены любви и ревности. Приходи сама и бери всю семью, чтобы оценить спектакль, сразу после празднования Нового года, 2 и 3 января, или в Рождество, с 6 по 8 января. Кулинарные мастер-классы в CulinaryOn

Если новогодние праздники ты проводишь в большой компании родственников или даже детей, то лучше всего всем вместе отправиться в центр развлечений CulinaryOn. Это необычная студия, которая совмещает в себе возможность проведения вечеринок, серьезных тимбилдингов, а также кулинарных матер-классов с известными шеф-поварами. Поэтому весело здесь будет и взрослым, и детям.

Только представь, что в волшебный зимний вечер можно собрать целую семью и устроить настоящий кулинарный праздник: вместе готовить блюда, делать забавные фото и, конечно, наслаждаться фуршетом, который будет доступен всем гостям площадки.

Особенно актуально посетить CulinaryOn петербуржцам: в их городе в январе студия планирует грандиозное открытие! Москвичам же давно полюбилась эта студия в ТДЦ «Новинский» и в шикарном пентхаусе в ДЦ Golden Gate. Livefest 2018

Как только отойдешь от празднования Нового года в своем родном городе, можешь смело отправляться на белоснежные склоны горнолыжного курорта «Роза Хутор». Тем более что там намечается одно из самых грандиозных музыкальных событий этой зимы. Каждый день с 4 по 8 января здесь будут выступать главные селебрити страны. Такое количество представителей шоу-бизнеса видел разве что один «Олимпийский»: от группировки «Ленинград», Скриптонита и Хаски до Елены Темниковой , MBAND и Сергея Лазарева . Всего за пять дней фестиваля выступит сразу сорок звезд!

"Зрителей ждут самые яркие фигуры современной музыкальной индустрии, самые большие открытия соцсетей и онлайн платформ, для нас не существует «формата» и «неформата»", — комментирует предстоящее событие сопродюсер фестиваля, директор МКК «Роза Холл» Максим Волков

После зажигательных танцев под треки любимых исполнителей можно отправиться на показы кинофильмов и театральных постановок. Или же завершить праздник с еще большей пользой — на дискуссиях и мастер-классах. Танцевальный марафон в Lookin Rooms

Ресторан «На Мосфильмовской» Астрологи предсказывают: первые дни наступившего 2018 года будут зеркалом всего последующего года. А значит, навеселиться сейчас нужно так, чтобы хватило на все 365 дней! В этом может помочь новогодний марафон от столичного клуба Lookin Rooms, который расположился в легендарном здании газеты «Известия» в самом центре города. Каждый день с 1 по 7 января здесь будут проводить зажигательные вечеринки, а всех гостей обязуются угощать фирменным шотом настойки.

А кто сказал, что Новый год должен быть лишь в ночь с 31 декабря на 1 января? Не нужно отказывать себе в удовольствии снова и снова погружаться в праздничную атмосферу, пока есть возможность. Это отлично понимает шеф ресторана «На Мосфильмовской» Михаил Кащеев, который в новогодние каникулы решил устроить специальные бранчи с 12:00 до 16:00. И назвал их максимально атмосферно «Советский Новый год». Меню соответствующее: шпроты на черном хлебе, оливье с окороком, мимоза, холодец и многое другое. При этом кушать все это можно в неограниченном количестве, да еще и запивая шампанским. Цена такого счастья — 2500 рублей.

Если новогоднее меню ты уже просто не можешь видеть, выбирай что-то из предложенных изысков. Их тут, кстати, немало: устрицы, фаланги камчатского краба, морские ежи и, конечно, красная икра. Куда без нее? Ресторан Stone Crab

Не можем завершить нашу культурную подборку советом сходить в музей. Причем здесь ресторан? Все просто: новый Stone Crab решил вознаградить всех ценителей высокого искусства штруделем и глинтвейном. Да-да! Для этого надо показать сертификат, удостоверяющий то, что ты предварительно посетила близлежащий музей импрессионизма, заказать одно блюдо из меню, а после забирать заслуженное угощение. Акция продлится целых две недели начиная с 3 января. Культурно просветишься, да еще и наешься! Не красота ли?

А что касается музея, то в начале января он работает в обычном режиме. Для детей и взрослых будут проводить специальные экскурсии и рассказывать о работах главных русских и зарубежных импрессионистов.