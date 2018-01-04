7 детокс-отелей для оздоровления ума и тела

Ни для кого не секрет, что современная жизнь неразрывно связана с утомлением и стрессом. И несмотря на то, что новогодние каникулы в самом разгаре, и многие разъехались по миру, мы предлагаем ознакомиться со списком спа-курортов, где можно отлично отдохнуть и восстановить силы тем, кто только сейчас планирует свой отпуск. Курортные отели с курсами йоги, современные велнес-клиники и спа-отели — каждый найдет что-то по душе. Chewton Glen Hotel

Этот 5-звездочный отель расположен в Хэмпшире (Великобритания) в загородном доме площадью 60 гектаров. В распоряжении гостей — спа-центр с паровой баней, тренажерный зал, открытый бассейн с гидромассажем и сауны.

Кроме того, здесь каждый желающий может пройти курс холистической терапии, а также насладиться выбором из более чем 50 процедур, включающих в себя ароматерапию, уход за кожей лица и тела, подобранный на основе биоритмов клиента, а также рефлексологию, рэйки и многое другое. Ananda in the Himalayas

Курортный отель Ananda In The Himalayas расположен впредгорьях Гималаев среди потрясающих пейзажей с видом на священную реку Ган г. Спа-центр отеля занимает площадьболее 2200 кв.м.

Здесь гостей ожидает широкий спектр спа-услуг и оздоровительных программ, созданных на основе симбиоза древних индийских лечебных методик (Йога и Аюверда) и современных СПА технологий.

Все процедуры, среди которых — коррекция веса, детокс, аюрведическое омоложение и антистресс, разработаны с учетом индивидуальных потребностей клиента. Sha Wellness Clinic

Sha Wellness Clinic — это спа-комплекс, расположенный на территории сельской местности в Альбир (Испания), откуда открывается потрясающий панорамный вид на побережье Коста-Бланка.

W Retreat Приглашенные эксперты, среди которых — всемирно известный терапевт Томас Андерсен, а также иридолог Дженнифер Томпсон — разработали уникальный метод восстановления и очищения организма, основанный на комплексном подходе. Он сочетает в себе нутринологию, натуральную терапию, лимфатический дренаж, криотерапию и разнообразные фитнес-программы.

Поклонникам минималистичного стиля и современных дизайнерских решений наверняка придется по душе отель W Retreat в Самуи (Таиланд) с собственным песчаным пляжем и отдельными виллами с большой террасой и бассейном.

В спа-центре предлагается широкий выбор услуг, в том числе массаж с использованием эфирных масел и травяные ванны.

Кроме того, любители комплексного подхода могут заказать сет, состоящий из гимнастики, обертывания и детокс-процедур на выбор. Здесь также можно заняться йогой, тайским боксом и аквааэробикой под чутким руководством профессионалов. Yoga Searcher

Курортный отель Yoga Searcher с комплексом очаровательных вилл расположен в 90 метрах от пляжа Сулубан в 5 минут ах езды от храма Улувату (Бали). Все процедуры спа-центра отеля проводятся с использованием местной органической косметики.

Для очищения организма от токсинов, улучшения кровообращения и укрепления иммунной системы стоит попробовать инфракрасную, а также травяную сауну. Помимо спа-процедур, здесь можно поплавать в бассейне, позагорать на специально оборудованной террасе, приобщиться к занятиям йогойили сыроедению в местном ресторане. Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat — курортный отель с3 бассейнами, спа-центром, фитнес-центром и рестораном, который находится всего в 20 минутах езды от храма Ангкор-Ват (Сиемреап, Камбоджа), включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В элегантных номерах есть выход в собственный внутренний дворик с видом на бассейн и благоухающий сад. Помимо спа-процедур, иглоукалывания и занятия йогой, постояльцам отеля предлагаются однодневные и трехдневные детокс-программы, в которые входит специальная программа питания, аурикулотерапия, сеансы релаксации и ароматерапия. L`Horizon Resort & Spa

Если вы хотите насладиться по-настоящему роскошным сервисом, то спа-отель L ' Horizon (Палм-Спринг, США) создан специально для вас. На территории комплекса вы сможете найти все, чтобы расслабиться: спа-центр, гидромассажные ванны и бесплатный прокат велосипедов.

В спа-центре гости отеля могут насладиться сеансами массажа, процедурами по уходу за лицом и телом, ароматерапией, а также очистить организм с помощью свежевыжатых соков. Благодарим Booking.com за помощь в подготовке материала.