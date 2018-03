Как отметить Рождество в Москве

Тверская площадь превратилась в международный сказочный рождественский театр, Новопушкинский сквер — в ледовый, а на Тверском бульваре появилась аллея зимних игр. В Рождество гости парков побывают на балу, увидят световое представление на льду и покатаются на упряжках.

Москва отметит Рождество гуляньями и активными играми. Концерты, спектакли и мастер-классы пройдут в парках и на площадках зимнего фестиваля. Ледовый театр, сноубордический парк и волшебный лес ждут гостей «Путешествия в Рождество». На прилавках шале можно найти немецкий рождественский кекс штоллен и сладости из Латвии, дичь и морепродукты, игрушки, изготовленные в технике майолики, и свитера с оленями.

Фасад Манежа в праздники превращается в рождественский театр, над которым раскрывают крылья ангелы, где загораются звезды и восходит солнце. Это третья часть мультимедийного спектакля. Первую часть авторы посвятили планете Земля, вторую — Новому году. Полюбоваться шоу можно до 10 января с 19:00 до 22:00. Балет на льду и волшебный квест

Самой сказочной площадкой «Путешествия в Рождество» стала Тверская площадь. Здесь вырос «Волшебный белый лес», в котором живут пингвины, полярные медведи, волки и олени. Каждый час для детей проводят квест, который завершается интерактивным спектаклем. В программе есть и мастер-классы по стеклодувному делу и приготовлению любимых блюд сказочных героев.

Под Рождество гостей этой площадки ждет большой театральный сюрприз: впервые в Москве пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomintroll and Little My (Финляндия). Также на 6 и 7 января запланированы специальные рождественские спектакли: в 14:00 и 17:00 — «Сказка о добром молодце и Рождественской звезде», поставленная по мотивам русских сказок, а в 19:00 — «Рождественские колядки» с песнями, святочными играми и театрализованным шествием.

О семейных традициях празднования Рождества в XIX веке расскажут на площади Революции. В столярной мастерской будут выжигать по дереву и делать спинеры, в школе хороших манер разучат колядки и смастерят праздничные игрушки, а в театре посмотрят спектакли «Оле-Лукойе», «Щелкунчик» и «Новогоднее приключение колокольчиков».

Яркие постановки можно увидеть и в Новопушкинском сквере, где открыт ледовый театр. В его репертуаре — интерпретации «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Белоснежки» и «Чиполлино». 6 и 7 января покажут новинку сезона — балет на льду «Золушка».

Вышивать традиционные финские узоры и декорировать текстиль в скандинавском стиле научат на одной из фестивальных площадок на Новом Арбате. Маленьким гостям покажут спектакли по мотивам сказок Туве Янссон и интерактивные представления о муми-троллях. Необычные представления — световые — идут в иммерсивном театре в Климентовском переулке. В сочельник и на Рождество здесь научат создавать вертепы. Аллея зимних игр, снежкобластеры и ледовые горки

Четыре катка, 13 ледяных горок, 11 тиров, поле для гигантского хоккея и сноуборд-парк — любителям активного отдыха тоже будет чем заняться на площадках «Путешествия в Рождество». Попробовать себя в фигурном катании, хоккее и конькобежном спорте можно на катках на Красной площади, ВДНХ, в Новопушкинском сквере и в Зеленограде.

Целая аллея зимних игр расположилась на Тверском бульваре. Здесь предлагают освоить азы сноубординга, проверить меткость в «Снежковом тире» и прокатиться с ледяной горки. Между площадью Революции и Манежной тоже есть горка, но длиннее — стометровая. В этом году она четырехскатная, а прокат тюбингов — бесплатный. На Новом Арбате работает стометровый сноубордический парк, где можно не только освоить азы этого вида спорта, но и поупражняться в метании мячей из снежкобластеров.

На окружных площадках гости тоже не будут скучать: здесь появились ледяные горки и тиры, а на Сиреневом бульваре в Троицке можно сыграть в гигантский хоккей.

Все о фестивале «Путешествие в Рождество» — в спецпроекте mos.ru Средневековый кукольный театр и мюзиклы в парках

Парки приготовили к Рождеству концерты, спектакли и мастер-классы. Они начнутся в 12:00 и будут идти весь день.

Парк Горького ждет гостей на стереокатке. Ледовое световое представление посвятят сказке «Рождественский сон», а квест — колядкам. Участники последнего будут решать головоломки и исполнять старинные русские песни, за это они получат угощения и подарки от сказочных персонажей.

Рождество в парке Победы на Поклонной горе будет историческим. Здесь расскажут, как отмечали праздник в начале XX века. Гости побывают на балу в доме Штальбаума из «Щелкунчика» Гофмана, а на мастер-классах научатся танцам, сценическому мастерству и основам вокала.

Таганский паркприглашает на постановку, основанную на сказках и легендах о жизни северных народов. А еще здесь можно будет покататься на санях, запряженных собаками и северным оленем. Перовский парк поставит серию спектаклей. Ее откроет кукольная постановка «Ромео и Джульетта», декорации к которой напомнят о средневековом кочующем театре. Как работает транспорт

Чтобы горожанам было удобнее добираться до праздничных площадок и обратно домой, работу транспорта продлили. Метро в ночь с 6 на 7 января работает на один час дольше. Подземка, МЦК и пригородные электрички перевозят пассажиров до 02:00, а 163 маршрута наземного транспорта — до 03:00. Также будут работать 11 ночных маршрутов.