Куда сходить 5 января в Москве

На одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится уличный спектакль на тему сказки Ганса Христиана Андерсена.

В Москве ежедневно проходят десятки интересных событий. В подборке — самые примечательные из них на 5 января. Спектакль «Оле–Лукойе»

На площади Революции, одной из площадок ставшего традиционным фестиваля «Путешествие в Рождество», в 18:00 начнется уличный спектакль «Оле-Лукойе». Зрители увидят фантазию коллектива Tall Brothers на тему сказочного произведения датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Постановку смогут по достоинству оценить как дети, так и взрослые. Спектакль «Японская сказка. Меч самурая»

Москвичей ожидает главная премьера сезона в «Театриуме на Серпуховке», расположенном в доме 6 на Павловской улице. В основу постановки легли японские легенды. Спектакль расскажет о храброй девушке, которой предстоит одолеть потустороннее зло, поселившееся в деревне. Начало показов запланировано на 12:00 и 17:00. Выставка «Третьяков.doc»

Букдейтинг В «Мультимедиа-арт-музее» на Остоженке продолжает работать выставка, посвященная одному из деятелей советского авангарда 1920–1930-х годов — Сергею Третьякову . Посетители увидят эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам, фотоснимки, фрагменты кинолент, журналы и книги, в создание которых внес вклад поэт, переводчик, драматург и теоретик литературы Сергей Третьяков. Экспонаты, рассказывающие о его жизни, предоставили, в частности, Российский государственный архив литературы и искусства, Госфильмофонд России, Музей современной истории России.

В Центральной молодежной библиотеке имени М. А. Светлова в 18:00 начнется мероприятие, которое позволит найти новых друзей, основываясь на литературных вкусах. В программе вечера — обсуждение книг любимых авторов и обмен советами о том, что почитать. Посетителям необходимо принести с собой дорогие сердцу произведения. Мероприятие ориентировано на гостей старше 18 лет. Нужно пройти предварительную регистрацию.