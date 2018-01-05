Бесплатные музеи, кино и гадания 5-8 января

Выставки Гид Sobesednik.ru по самым ярким и захватывающим событиям на праздниках в Москве.

С 2 января более 70 музеев в Москве начали работать бесплатно. Акция не распространяется на федеральные музее (то есть вы не сходите просто так в Третьяковку), но можно, например, посетить музей им. Цветаевой.

Закончится акция 7 января. Театр

С 3 по 7 января в Большом театре показывают балет «Щелкунчик». Отличный выбор, если вы хотите развлечь маленького ребенка и сами вспомнить сказку.

Фестивали Пока Борис Акунин выкладывает главу из последней книги про Эраста Фандорина, в РАМТе ставят спектакль о приключениях детектива. «Эраста Фандорина» покажут 5 января в 19:00.

Праздники с детьми можно провести не только на балете. В Российской Академии наук 3-6 января пройдет Научная елка WOW! HOW? Дети смогут посмотреть научное шоу и поучаствовать в экспериментах и найти вкусные сюрпризы под научной елкой.

В Коломенском 7 января пройдет празднование Рождества. Организаторы обещают выступления народных ансамблей и скоморохов, колядки и гадания. Кино

В «Люмьер-Холле» до конца января можно будет посмотреть фильмы в зале со множеством больших экранов. Каждый день посвящен какому-либо режиссеру или актеру. Организаторы также планируют устроить ночь кинохитов, показ фильмов о космосе и ужастиков.

В кино в четверг вышли драматический мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Заком Эфроном, а также французская комедия «Праздничный переполох».

Не стоит забывать и про то, что, несмотря на переменчивую погоду, в Москве не перестают работать катки! Помимо крытых катков, все желающие могут покататься на ВДНХ, в Парьке им. Горького, а также в других парках столицы.