Павильон «Космос» на ВДНХ откроется в марте 

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в здании восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас проходят последние приготовления к открытию. Отметим, что в ближайшие годы на ВДНХ отреставрируют и отремонтируют еще 37 исторических павильонов и 17 фонтанов. Также планируется построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, открыть 11 музеев и 15 новых павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек. Кроме того, в парке высадят около двух тысяч деревьев и кустарников.