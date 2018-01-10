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Павильон «Космос» на ВДНХ откроется в марте
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Павильон «Космос» на ВДНХ откроется в марте 

Авторадио 10 января 2018
Фото: depositphotos.com
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в здании восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас проходят последние приготовления к открытию. Отметим, что в ближайшие годы на ВДНХ отреставрируют и отремонтируют еще 37 исторических павильонов и 17 фонтанов. Также планируется построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, открыть 11 музеев и 15 новых павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек. Кроме того, в парке высадят около двух тысяч деревьев и кустарников.
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