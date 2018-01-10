Ещё
Парк «Россия — моя история» побил все рекорды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парк «Россия — моя история» побил все рекорды 

Lenta.ru 10 января 2018
Фото: Lenta.ru
Новый парк «Россия — моя история», открытый в Санкт-Петербурге, за два дня работы в новом году принял более 23 тысяч посетителей. Об этом написал блогер Николай Камнев в своем блоге в LiveJournal.
«Наибольшей популярностью пользуются экспозиции "Рюриковичи" и "Романовы"», — отметил он и добавил, что в парке также открылась выставка, посвященная истории Петербурга. По его словам, до апреля вход останется бесплатным.
Выставочный комплекс был торжественно открыт 10 декабря, первых посетителей он принял спустя два дня, сообщал ранее ТАСС. Парк площадью 15 тысяч квадратных метров построили за рекордные семь месяцев. Он включает два зала, один посвящен истории России, второй 1 истории города. Отдельная часть выставки рассказывает о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
«Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен при помощи современных технологий, таких как видеостены, панорамные кинотеатры, 3D-реконструкции городов и сражений, голографические инсталляции. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы должны открыться в 25 городах.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение