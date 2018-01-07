Рождественские каникулы: чем заняться в Москве

Каникулы вот-вот закончатся, а вы все еще дома? Так не пойдет. Призываем собрать всю волю в кулак и выйти из дома! Мы предлагаем четыре варианта культурного досуга на сегодня: лекция о моде 1930-х, мастер-класс по созданию скандинавских аксессуаров для дома, выставка иллюстраций к сказкам Пушкина и иммерсивный уличный спектакль. Послушать лекцию о стиле советских киноактрис

Время: 18:00 Место: Музей Моды (улица Ильинка, 4, 1-й подъезд, 2-й этаж)

Валентина Серова, Научиться искусству создания хюгге-аксессуаров Кинодивы 1930-х — Любовь Орлова Марина Ладынина , снискавшие всенародную любовь и славу, вызывают восхищение и сегодня. Не в последнюю очередь благодаря безупречному стилю, созданному советскими костюмерами и художниками. В то время в стране зарождалась новая мода. На лекции можно будет узнать, как моду регулировал ГОСТ, что предлагали покупательницам магазины и как женщины искали вдохновение в кинотеатрах. Лекцию прочитает научный сотрудник выставочного отдела Михаил Комарков. Посещение платное (250 рублей), нужна регистрация.

Время: 11:00–19:00 Место: площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» на Новом Арбате (Новый Арбат, дом 13)

Слово «хюгге» в прошедшем году звучало так часто, что, кажется, все выучили его значение. Хюгге в Дании называют особую жизненную философию — умение быть счастливым благодаря самым обычным вещам, например теплому семейному вечеру за ужином или просто совместному просмотру телепередач. Ключевое требование — уют. Он создается с помощью деталей: свечи, красивые пледы, посуда и приборы. Научиться создавать текстиль для дома в духе хюгге с традиционными скандинавскими узорами и оленями можно будет в павильоне «Библиотека» на Новом Арбате. Предварительная запись на занятия не требуется. Сходить на выставку иллюстраций к сказкам Пушкина

Время: 10:00–21:00 (часы работы планетария)

Место: Московский планетарий (Садовая-Кудринская улица, дом 5, строение 1)

Владимира Конашевича и Сыграть в спектакле Выставка «Сказки Пушкина в гостях у Звездочета», открывшаяся в Московском планетарии в декабре, представляет созданные знаменитыми художниками иллюстрации к пушкинским сказкам. Среди них — работы Ивана Билибина Татьяны Мавриной , единственного российского графика, удостоенного премии имени Ганса Христиана Андерсена за вклад в развитие детской книжной иллюстрации. Экспонаты предоставил Государственный музей А. С. Пушкина.

Время: 15:00 — 16:00 Место: площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Да-да, именно так — сегодня все желающие смогут почувствовать себя актерами. Иммерсивный уличный спектакль «Кинопробы. Новогодние сны» мим-театра «Антре» даст возможность примерить на себя образ волшебника, великана или принцессы. Гном-оператор, гном-режиссер, Гном-ассистент и Гном-костюмер собираются снимать кино. Есть и декорации, и реквизит, но нет актеров. Именно их и будут искать среди зрителей. Кастинг будет проводиться среди детей и взрослых.