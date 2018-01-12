Более 100 мероприятий пройдет на Старый Новый год

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«На Старый Новый год в Москве пройдет более 100 мероприятий. В парках для гостей подготовлены развлекательные программы с конкурсами и призами, викторины, катание на санях, запряженных лошадью, мастер-классы, продолжают работать катки», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что также посетить можно будет не только столичные парки культуры и отдыха, но и выставки. Например, в Новом Манеже работает выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова

«В библиотеках пройдут познавательные мероприятия, где можно будет услышать увлекательные рассказы об истории и традициях Старого Нового года, о народных приметах, связанных с этой новогодней ночью», — пояснили в департаменте.