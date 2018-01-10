Северная Корея: фото с риском для жизни 

Одна из самых закрытых стран мира — в фотографиях, которые на самом деле запрещено было делать.
1/6 Типичная очередь из тех, кто просто хочет доехать до пункта назначения на автобусе. Безусловно, такие фотографии запрещено показывать иностранцам — страдает имидж государства.
Фото:
Соцсети
2/6 Эта женщина — представительница местной элиты. Она может позволить себе закупать продукты в продовольственных магазинах экстра-класса, которых в Северной Корее всего парочка на всю страну. Особенность в том, что в таком магазине есть хоть и скромный, но все же продуктовый выбор.
Фото:
Соцсети
3/6 А вот для сравнения обычный магазин, доступный среднестатистическому гражданину страны.
Фото:
Соцсети
4/6 Это северокорейское метро. Здешняя подземка считается самой глубокой в мире, потому что проектировалась еще и как бомбоубежище. Такая фотография по сути незаконна, так как на снимке видны тоннели — потенциальные враги могут узнать расположение и входы-выходы из станции.
Фото:
Соцсети
5/6 Вообще в Северной Корее любят фотографировать подростков, сидящих за компьютером. Но что не так с этим снимком? Правильно — компьютеры нерабочие, они стоят для антуража и поддержания имиджа страны как передового государства.
Фото:
Соцсети
6/6 А эту фотографию сопровождающий гид очень просил удалить. По его словам, работу художника нельзя было снимать, так как он еще не закончил свою картину.