Ещё
Северная Корея: фото с риском для жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Северная Корея: фото с риском для жизни 

Рамблер 10 января 2018
Одна из самых закрытых стран мира — в фотографиях, которые на самом деле запрещено было делать.
1/6  Типичная очередь из тех, кто просто хочет доехать до пункта назначения на автобусе. Безусловно, такие фотографии запрещено показывать иностранцам — страдает имидж государства.
Фото:
2/6  Эта женщина — представительница местной элиты. Она может позволить себе закупать продукты в продовольственных магазинах экстра-класса, которых в Северной Корее всего парочка на всю страну. Особенность в том, что в таком магазине есть хоть и скромный, но все же продуктовый выбор.
Фото:
3/6  А вот для сравнения обычный магазин, доступный среднестатистическому гражданину страны.
Фото:
4/6  Это северокорейское метро. Здешняя подземка считается самой глубокой в мире, потому что проектировалась еще и как бомбоубежище. Такая фотография по сути незаконна, так как на снимке видны тоннели — потенциальные враги могут узнать расположение и входы-выходы из станции.
Фото:
5/6  Вообще в Северной Корее любят фотографировать подростков, сидящих за компьютером. Но что не так с этим снимком? Правильно — компьютеры нерабочие, они стоят для антуража и поддержания имиджа страны как передового государства.
Фото:
6/6  А эту фотографию сопровождающий гид очень просил удалить. По его словам, работу художника нельзя было снимать, так как он еще не закончил свою картину.
Фото:
Как выглядит Северная Корея изнутри — в снимках фотографов, которые рисковали свободой, а в отдельных случаях и жизнью, чтобы сделать тот самый кадр.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение