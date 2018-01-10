Северная Корея: фото с риском для жизни 

1/6 Типичная очередь из тех, кто просто хочет доехать до пункта назначения на автобусе. Безусловно, такие фотографии запрещено показывать иностранцам — страдает имидж государства. Фото: Соцсети

2/6 Эта женщина — представительница местной элиты. Она может позволить себе закупать продукты в продовольственных магазинах экстра-класса, которых в Северной Корее всего парочка на всю страну. Особенность в том, что в таком магазине есть хоть и скромный, но все же продуктовый выбор. Фото: Соцсети

3/6 А вот для сравнения обычный магазин, доступный среднестатистическому гражданину страны. Фото: Соцсети

4/6 Это северокорейское метро. Здешняя подземка считается самой глубокой в мире, потому что проектировалась еще и как бомбоубежище. Такая фотография по сути незаконна, так как на снимке видны тоннели — потенциальные враги могут узнать расположение и входы-выходы из станции. Фото: Соцсети

5/6 Вообще в Северной Корее любят фотографировать подростков, сидящих за компьютером. Но что не так с этим снимком? Правильно — компьютеры нерабочие, они стоят для антуража и поддержания имиджа страны как передового государства. Фото: Соцсети