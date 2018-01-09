Праздничные мероприятия продлятся до 14 января

Праздничные мероприятия в столичных парках, начавшиеся в конце декабря, продлятся до Старого Нового года.

В 22 центральных парках города, находящихся в ведении департамента культуры Москвы, народные гуляния, концерты, мастер-классы и конкурсы продолжатся до 14 января. В девяти парках также открыты площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает ТАСС

В эти дни гости музея парка "Сокольники" смогут переместиться почти на сто лет назад, побывав на "ленинской елке". Здесь воссозданы события зимнего вечера 1919 года, когда Ленин ехал на детскую елку в Лесную школу в Сокольниках и по дороге подвергся нападению бандитов. Среди пестрой новогодней символики посетителей ждет подробный рассказ о той самой елке. На старом фильмоскопе можно посмотреть диафильмы, которые раньше были неизменным атрибутом семейных праздников.

14 января гостям предложат путешествие по парку. Они смогут узнать, что находилось здесь 100, 200 и даже 500 лет назад.

В "Усадьбе Воронцова" перед Новым годом открыли фотовыставку, посвященную различным театральным площадкам столицы. Парк "Кузьминки" в эти дни приглашает гостей на вояж по театрам мира: посетители познакомятся с японским кабуки и индийским катхакали, русским балетом и бродвейским мюзиклом. Ожидаются также мастер-классы по актерскому мастерству и вокалу.

В "Зарядье" для детей каждый день организуют мастер-классы по изготовлению новогодних украшений. Ребята могут своими руками сделать оригами, акварельные открытки, игрушки, разукрасить имбирные пряники или изготовить настольные сказки. А на катке в саду имени Баумана рассказывают, как правильно первый раз встать на лед на коньках и преподают азы фигурного катания.

Парк "Фили" предлагает своим маленьким посетителям выступления кукольного театра, а их родителям — танцевальные вечера и караоке-конкурсы. Профессиональные танцоры по вечерам дают уроки современных танцев.

А 14 января в парке пройдут традиционные "посиделки" теле— и радиопередачи "В нашу гавань заходили корабли", автором и ведущим которой является Эдуард Успенский . Основной идеей передачи всегда была популяризация "дворовой песни" и песен пока неизвестных, но талантливых авторов.

В этот же день "Рыцарская сеча" соберет здесь всех интересующихся историческими реконструкциями. Гостей ждут показательные сражения рыцарей, полностью экипированных в доспехи, и мастер-классы по современному мечевому бою. А в Бабушкинском парке на северо-востоке столицы расскажут о новогодних традициях в разных странах.