Отпуск на Сейшелах: стоит того, чтобы накопить

Считается, что отдых на Сейшелах — это обязательно дорого. Мы не будем учить вас экономить и рассказывать, как выбрать самый дешевый хостел в акватории Индийского океана. Лучше объясним, почему Сейшелы стоят того, чтобы на них накопить. Разнообразие

Сейшелы — это не один остров, а целых 115. Правда, обитаемы из них всего 33, но даже местные признаются, что бывали далеко не на всех. Самый большой сейшельский остров называется Маэ. Здесь находится столица государства, город Виктория, и международный аэропорт, куда прилетают лайнеры с разных концов света. Прямых рейсов из Москвы в Викторию нет, но можно добраться со стыковкой — например, в Дубае, Дохе или Париже.

Час на скоростном катамаране или 15 минут на небольшом самолете — и вы на другом острове, Пралине. Когда «кукурузник» готовится совершить посадку (или взлететь) светофор на единственной островной трассе переключается на красный, немногочисленные машины останавливаются и пропускают самолетик. Местные к такому зрелищу давно привыкли, а вот туристы непроизвольно тянутся за камерой. 15 минут на кораблике с Пралина — и можно высадиться на острове Ла-Диг, демократичном и расслабленном. Его жители считают себя потомками Боба Марли, не иначе. Не удивляйтесь, если какой-нибудь загорелый чувак в дредах и цветной шапочке обратится к вам «сестренка». Минут за 40 весь Ла-Диг можно объехать на велосипеде. Можно, но не нужно: торопиться здесь не принято, так что, изучать местные достопримечательности лучше в расслабленном режиме. Главное не пропустить обратный корабль. Природа

На Сейшелах совершенно нереальные краски. Такое ощущение, что всю местную зелень немного обработали фотошопом, поэтому она стала изумрудной. Здесь растут знаменитые кокосовые пальмы, чьи плоды необычной формы — Коко-дель-Мер — считаются самыми крупными в мире. Их вес может достигать 40 килограммов, поэтому лишний раз под таким деревом лучше не стоять. «Морские орехи» стали настоящим символом Сейшел: даже штамп на въезде в страну вам поставят в виде такого кокоса (а вовсе не того, чем он покажется на первый взгляд).

Посмотреть, как растут чудо-кокосы, можно на острове Пралин: его так и называют — Пальмовый

остров. Вместо супертуристического парка Валле де Мэ, отправляйтесь в национальный заповедник Фонд Фердинанд: бонусом к прогулке по кокосовой роще получите сногсшибательный вид. Добраться до смотровой площадки не так-то просто, но думайте о сожженных калориях!

Если поездка на Пралин в ваши планы не входит, и вы намерены ограничиться посещением острова Маэ, не огорчайтесь: поизучать сейшельскую природу можно и здесь. Загляните, например, в ботанический сад, расположенный в Виктории. Здесь вы тоже сможете увидеть кокосовые пальмы, а еще гигантских черепах, хлебное дерево и симпатичные лотосы. Еще больше растений, включая самый настоящий джекфрут, мандарины и лекарственные травы, ждут любителей природы в Jardin du Roi (Королевском саду). Впрочем, лучшее, что есть в этом небольшом заповеднике, — это ресторан с домашней кухней, которым заправляет очаровательная пожилая леди. Свежая рыба, карри, маринованная карамбола и соленый кокос сделают ваш обед совершенно особенным, вы уж поверьте! Еда

Кстати, о рыбе и карри. Креольская кухня — это то, ради чего на Сейшелы стоит отправиться всем фуди. В каждом ресторане (даже микроскопической закусочной на пляже) вам предложат блюда из морепродуктов, стейки из тунца и действительно впечатляющий выбор фруктов. Обязательно попробуйте авокадо и манго, только учтите, что после такой дегустации покупать их в Москве вы едва ли снова решитесь. Считается, что для того, чтобы вернуться на Сейшелы, обязательно нужно съесть плоды хлебного дерева. Впрочем, в жареном виде они хороши, даже если в приметы вы не верите: любители картошки точно попросят добавки. Ради интереса загляните на местный рынок: по субботам жизнь кипит на базаре в Виктории. Здесь можно купить свежие овощи, фрукты, рыбу, специи и сувениры (многие позиции гораздо дешевле, чем в соседних магазинах). Погода

Отдыхать на Сейшелах можно круглый год: температура на островах редко опускается ниже 26 градусов. Больше всего осадков выпадает в январе, а вот с июня по октябрь, в сухой сезон, обычно дует юго-восточный ветер, который может поднимать сильные волны. Впрочем, если с одной стороны острова слегка штормит, на другой стороне будет довольно спокойно, поэтому вы все равно сможете купаться. Тем, кому волны совсем не по душе, лучше всего приезжать на Сейшелы в конце осени или во второй половине весны: в это время здесь больше шансов попасть в полный штиль. Перед тем, как выходить на пляж, не забудьте намазаться кремом: вы все-таки на экваторе: без защиты сгореть на Сейшелах — дело пары минут, поэтому лучше располагаться поближе к тени. Пляжи

Ну разумеется! Ради них на Сейшелы и едут туристы со всего мира. Из обязательных посещению стоит отметить Source d’Argent на острове Ла-Диг. Он регулярно попадает в списки самых красивых пляжей мира. Вход сюда платный, но кадры на живописных скалах того стоят! Еще один красивый пляж называется Beau Vallon. Он находится на острове Маэ, а постояльцы отеля Savoy Seychelles Resort & Spa могут с комфортом расположиться здесь на собственных лежаках. Бирюзовая вода и мелкий белый песок — это то, чем может похвастаться пляж Anse Lazio на острове Пралин. Перекусить можно прямо на берегу: в ресторанчике Bonbon подают карри в лучших традициях креольской кухни и бомбические молочные коктейли. Отели

Сложно найти международную отельную сеть, которая не представлена на Сейшелах. На острове Маэ можно остановиться в отеле Savoy Seychelles Resort & Spa. К услугам гостей — большой бассейн, новые комфортные номера и спа-центр с хаммамом и русской баней (кажется, единственной на островах). Пользоваться хаммамом и баней можно абсолютно бесплатно. По вечерам в ресторане Pescado работает выкладка в формате фиш-маркет: вам предложат выбрать себе морского обитателя, которого приготовят любым известным способом. Если душа требует коктейлей и закатов с видом на океан, то вам в пляжный бар Gecko. Здесь можно провести время весело и с пользой для «Инстаграма».

Еще один прекрасный вариант — отель Kempinski Seychelles Resort с огромной территорией, собственным пляжем, гигантскими черепахами, которых можно кормить, и лошадьми. Не упустите возможность позаниматься йогой на закате. Карабкаться придется высоко (надевайте удобную обувь), но вид с финальной точки маршрута открывается фантастический. Посвятите немного времени медитации, послушайте природу и выбросьте из головы ненужные мысли.

Если базироваться вы решили на Пралине, то обратите внимание на отель Constance Lemuria Resort. Здесь понравится игрокам в гольф и неисправимым романтикам. У гостей отеля есть доступ сразу к трем пляжам, и каждый из них по-своему хорош. Кроме того, в наличии несколько смотровых площадок, отличные рестораны и волшебный почтовый ящик, который принимает открытки даже без марок! Дзен

Если рай на Земле существует, то его филиал точно находится на Сейшелах. Кажется, само время на этих островах никуда не торопится: можно сидеть на берегу, потягивать через трубочку кокосовую воду, смотреть на ярких птиц и слушать, как шумит ветер в пальмовых листьях. Здесь можно релаксировать, дышать морским воздухом и обнулять показатели — пригодится перед новым рабочим годом.