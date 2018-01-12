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Во дворе Эрмитажа установят скульптуру Микки Мауса
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Во дворе Эрмитажа установят скульптуру Микки Мауса 

Собака 12 января 2018
Фото: Собака
Во дворе Эрмитажа 31 марта установят скульптуру современного американского художника Брайана Доннелли «Последние дни». Арт-объект в виде большой черной резиновой фигуры Микки Мауса появится в Петербурге в рамках проекта «Скульптура во дворе». Скульптура пробудет в городе до 16 сентября. Примечательно, что художник изобразил голову Микки Мауса похожей на череп с костями, а материал, из которого сделана фигура диснеевского персонажа, не характерен для классической скульптуры.
Брайан Доннелли известен под псевдонимом KAWS. Его работы выставлены в Лондоне, Малаге и Гонконге. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа «Последние дни» поднимает вопрос об отношениях между массовой культурой и «высоким» искусством, продолжая тем самым линию искусства поп-арта 1960-х годов. Работа художника пробудет в Петербурге до 16 сентября.
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