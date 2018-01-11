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Там принято быть голым
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Раздевайся — все свои 

Рамблер 11 января 2018
В нашей фотогалерее места, которые не просто толерантны к нудистам, а прямо-таки созданы для них.
1/5  В Париже открылся ресторан для нудистов с говорящим названием "O'naturel". Да, прямо ресторан, в котором едят голыми. При входе посетители снимают с себя всю одежду и сдают ее в гардероб.
Фото:
2/5  Лужайка в Венсенском лесу в Париже. Открыта совсем недавно. Власти пришли к выводу, что места на огромной территории леса хватит для комфорта всех его посетителей. К тому же, многие убеждены, что открытие подобного рода территории поспособствует изменению представлений о нудизме в лучшую сторону.
Фото:
3/5  Парадайз-Бич, Миконос, Греция. В 60-е годы прошлого столетия благодаря хиппи на острове образовался курорт, который и сейчас напоминает о себе активными тусовками в ночных клубах и барах на побережье. Его особенность в том, что люди здесь привыкли ходить голыми. А еще здесь немало гомосексуалистов.
Фото:
4/5  Франция, Кап Даг. Целый город нудистов. Здесь везде можно встретить голых мужчин, женщин и детей. Ежегодно город посещают почти полсотни тысяч человек со всех континентов. Кап Даг уже принято называть нудистской столицей мира. Тут не только нудисты, но и трансгендеры, свингеры и вот это все...
Фото:
5/5  Банный комплекс одного из клуба натуристов. Никаких извращений и пошлости, просто образ жизни. Одежда ведь покрыта множеством микробов... В этой бане еженедельно встречаются единомышленники. Они приходят сюда семьями, с друзьями и просто, чтобы пообщаться с теми, кто разделяет их взгляды.
Фото:
В мире достаточно мест, которые созданы для натуристов. Таких ресторанов, отелей, пляжей и бань, где люди, чувствующие потребность единения с природой и отказавшиеся от одежды, могли бы себя чувствовать свободно и комфортно.
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