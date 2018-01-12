Ещё
Вы не знаете, что такое настоящий холод
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот это мороз: 10 шокирующе «холодных» фотографий 

Рамблер 12 января 2018
Знаете ли вы, что такое настоящий холод, — листайте нашу фотогалерею.
1/10  Машина уехала, а лед остался.
Фото:
2/10  Замерзшие воздушные шары.
Фото:
3/10  Вспоминайте это фото каждый раз, когда хотите пожаловаться на погоду.
Фото:
4/10  Вода замерзла в момент, когда подул ветер.
Фото:
5/10  Хотел убежать, но внезапно замерз.
Фото:
6/10  Так выглядят скопившиеся пузырьки газа в замерзшем озере.
Фото:
7/10  Снег немного подтаял на солнце и мгновенно замерз.
Фото:
8/10  Кто-то забыл отключить автополив газона, а ночью ударил мороз.
Фото:
9/10  А здесь замерз гейзер.
Фото:
10/10  Река замерзла и стала напоминать знаменитую картину Мунка.
Фото:
В нашей галерее фото, глядя на которые вы поймете, что на самом деле вам не холодно. Листайте!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение