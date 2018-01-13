5 «детских» мест, которые любят посещать взрослые

Взрослые тоже иногда хотят побыть детьми — повеселиться в парке, покататься на аттракционах. Мы подобрали для вас пять мест, где будет интересно не только детям, но и вам самим!

Парк Диснейленд, США

Диснейленд появился, потому что этого очень хотел его основатель, знаменитый создатель великолепных мультфильмов, Уолт Дисней . Расположен он южнее Лос-Анджелеса в Анахайме (штат Калифорния). Ни для кого не секрет, что современная жизнь неразрывно связана с утомлением и стрессом. И несмотря на то, что новогодние каникулы в самом разгаре, и многие разъехались по миру, мы предлагаем ознакомиться со списком спа-курортов, где можно отлично отдохнуть и восстановить силы тем, кто только сейчас планирует свой отпуск. Курортные отели с курсами йоги, современные велнес-клиники и спа-отели — каждый найдет что-то по душе.

Дисней хотел, чтобы в этом парке хорошо и интересно было детям и взрослым, хотел парк для семейного отдыха. И это получилось замечательно.

Чтобы просто обойти этот парк, нужно как минимум потратить целые сутки, поэтому приезжают сюда обычно на несколько дней.

Что же включает в себя всемирно известный парк: множество самых разных аттракционов, например, остров Тома Сойера, американские горки, логово Тарзана;

несколько «стран», например Страна открытий, Страна путешествий;

тематические части, одна из которых называется Дикий Запад, и все здесь устроено как когда-то давно;

уголок Экспериментальный прообраз будущего;

замки с привидениями;

аниматоры в костюмах любимых всеми диснеевских мультфильмов, разгуливающие по территории парка.

Тематический парк «Юниверсал Студиос Голливуд», Лос-Анджелес, США

Юниверсал-Студиос — это большущий парк развлечений. Думаете, аттракционы — это только для детей?

Весь парк разделен на части, посвященные тому или иному фильму или мультику. Выбраны самые популярные, любимые и зрелищные — «Трансформеры», «Шрек», «Гадкий Я», «Мумия» и другие. Кроме того, повсеместно встречаются вещи, персонажи, декорации и даже целые ненастоящие улицы, использовавшиеся некогда в съемках.

Помимо этих чисто развлекательных павильонов есть и действующие, в которых снимают кино в режиме «здесь и сейчас».

Аквапарк Wild Wadi, Дубай, ОАЭ

49 тыс. кв. м и 30 аттракционов для всей семьи! В этом аквапарке воплощен тот самый размах, с которым в Эмиратах подходят к реализации всех проектов. Чего стоит только Jumeirah Sceirah — самая большая водная горка, высота которой составляет 32 метра. В неожиданный момент пол под ногами уходит, и вы спускаетесь по желобу со скоростью 80 км/ч. По ощущениям это сравнимо разве что со свободным падением. 14 видов водных американских горок Master Blaster, серфинг-аттракцион Wipeout and Riptide и множество других — сюда обязательно стоит попасть! Московский Планетарий, Москва, Россия

Московский Планетарий дарит по-настоящему космические ощущения. Здесь можно спасти планету от астероидов, поймать звезду с неба и достать до Луны рукой. С помощью новейших технологий погружения посещение Планетария превращается в настоящее путешествие по Вселенной.

Здание планетария включает несколько уровней. На самом нижнем, подземном, уровне находятся малый звездный зал (предназначенный для показа детям звездного неба в миниатюре), 4D-кинотеатр, интерактивный музей «Лунариум» (экспозиции по астрономии и физике). Выше, на первом уровне, тоже располагается экспозиция музея «Лунариум» (зал, посвященный истории постижения космоса), а также залы музея Урании, в котором посетители могут ознакомиться с историей московского планетария. На втором уровне — большая и малая обсерватории, астрономическая площадка «Парк неба» с коллекцией работающих под открытым небом астрономических приборов, зал музея Урании с коллекцией метеоритов и историческим цейссовским оборудованием планетария. На последнем, третьем уровне, непосредственно под куполом — Большой звездный зал, проектор которого позволяет увидеть свыше 9 тысяч небесных тел и их перемещения по небу с течением времени.

Деревня и парк Санта-Клауса в Лапландии, Рованиеми, Финляндия

В Лапландии живет финский Санта-Клаус, или Йоулупукки, как называют его местные жители. Дом Йоулупукки расположен на горе Корватунтури, напоминающей своими очертаниями заячьи уши. Говорят, именно поэтому финский Санта может услышать все детские желания и мечты.

Забраться на гору подвластно лишь Йоулупукки и его помощникам, но финский Санта-Клаус готов встретить каждого гостя в своем офисе, расположенном у подножия горы — в Деревне Санта-Клауса. Деревня находится всего в 8 километрах от города Рованиеми и представляет собой настоящий волшебный городок с множеством зимних развлечений для детей и взрослых.