Что делать в Милане: 10 отличных идей для выходных

Многие утверждают, что в Милане делать нечего, и хватит одного дня, чтобы посмотреть все достопримечательности. На самом деле это не так. Специально для вас мы собрали самые необычные и непопулярные среди туристов, но горячо любимые аборигенами места.

Встретить день, любуясь видом на собор

Один из лучших вариантов начать день — выпить вкусный итальянский кофе или, почему нет, ярко-оранжевый Spritz на открытой террасе с прекрасным видом на Миланский собор в баре Terrazza Aperol. В первой половине дня здесь почти нет людей, поэтому можно насладиться тишиной вдали от суматохи и шума главной площади города.

Побегать в самом спортивном парке города

Парк Sempione — самый спортивный парк города. Он находится в центре Милана, там можно встретить любителей бега, велопрогулок, воркаута и йоги. Кроме Арены Джанни Брера (ранее Civic Arena), которая считается вторым по величине спортивным сооружением в городе, в парке есть два многофункциональных поля для волейбола и футбола и баскетбольная площадка.

Попробовать полезный для здоровья бургер

Кафе Macha Cafe открылось чуть больше года назад и сразу стало очень популярным — его концепция посвящена заряжающему энергией зелёному чаю матча. В меню можно найти десятки напитков на основе этого напитка, разные десерты с зелёным чаем, салаты. Именно там и придумали бургер из авокадо и суши-бургер. Это идеальное место для завтрака, неспешного бранча или лёгкого ужина.

Насладиться современным искусством

В 2015-м архитектурное бюро Рема Колхаса OMA создало абсолютно новое пространство — фонд «Прада». Одно из зданий комплекса бюро облицевало сусальным золотом, и оно стало похоже на огромный слиток драгоценного металла. На посещение фонда можно смело отвести два—три часа, внимания заслуживает всё: мультимедиацентр, постоянные и временные выставки, необычное местное кафе.

Попасть в волшебный мир Уэса Андерсона

Окунуться в мир фантазий одного из самых оригинальных режиссёров современности теперь можно не только в кино. На территории фонда «Прада» есть бар Luce, спроектированный Уэсом Андерсеном. Он создал пространство, в котором ему самому было бы комфортно находиться. В результате получилось место для идеальных фото, которые можно выложить в Instagram, и встреч с друзьями.

Найти стаю фламинго

В одном из самых тихих кварталов Милана, в саду Villa Invernizzi, живут розовые фламинго. К сожалению, на территорию частного сада попасть нельзя, но стаю этих птиц прекрасно видно через забор. Сам же Quadrilatero del silenzio («Квартал тишины»), где находится эта вилла, поражает своим спокойствием и красотой каждого здания — многие из них построены в стиле либерти (итальянский модерн).

Попробовать лучшую пиццу Милана

Место, известное каждому итальянцу — Pizzeria Spontini, с очень вкусными пиццами, пастой и тирамису. Сразу приготовьтесь постоять в очереди, но оно того стоит. К счастью, есть несколько филиалов заведения, поэтому лучше не ждать посадки в пиццерии недалеко от Дуомо, а выбрать место подальше от центра, где меньше туристов. Этот ресторан нам посоветовал один известный нью-йоркский шеф-кондитер, родившийся в Милане и очень скучающий по итальянской кухне.

Проехать весь Милан на велосипеде

В Милане есть удобная система аренды велосипедов — BikeMi. Аренда на весь день будет стоить 2,5 евро, а на 30 минут — 50 центов. Поэтому смело берите городской велосипед, чтобы всюду успеть, избежать поездок на метро и позаниматься спортом одновременно. В городе обустроены хорошие и безопасные велодорожки, поэтому такие прогулки пройдут только в удовольствие.

Найти антикварные сокровища

В Милане есть романтичный и уютный квартал с каналами. Именно там можно найти большой специализированный рынок Mercatone dell’ Antiquariato, который работает в последнее воскресенье каждого месяца по всему участку Навильо-Гранде. Это почти двухкилометровый маршрут на берегах самого старого канала Милана. На рынке можно найти всё что угодно: антикварную мебель, часы, фарфор, украшения, кукол, игры, книги или комиксы.

Провести вечер в самом романтичном квартале Милана

Район с каналами по праву считается самым романтичным в городе, он притягивает своей волшебной атмосферой. На двух берегах каналов — множество милых маленьких баров и кафе, где предлагают аперитив. При покупке напитка вам принесут бесплатные закуски, а иногда и полноценное блюдо, в зависимости от места. Почти в каждом баре есть выгодные «счастливые часы», когда напитки стоят в полтора, а то и два раза дешевле обычного. Mag Cafè — бар с красивой террасой и необычными коктейлями: что может быть лучше для завершения такого насыщенного уик-энда в Милане?