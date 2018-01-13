6 неожиданных стран для бюджетного шопинга к весне

Зона беспошлинной торговли в Андорре, фестиваль шопинга для туристов в Южной Корее… Спорим, планируя обновить гардероб к весне, о них вы даже не думали? А зря! Еще четыре приятных открытия — внутри.

КИТАЙ

Если европейские распродажи — это традиционные сезоны (зимний и летний), то в Азии большие скидки часто приурочены к национальным праздникам. Если поторопиться, то можно успеть купить билеты на период гигантских распродаж во время празднования китайского Нового года. Фейерверки отгремели 8 февраля, но у нас все еще есть пара недель недель, чтобы прогуляться по крупнейшим торговым улицам Пекина.

Обязательным пунктом маршрута должны стать магазины на улице Ванфуцзин. Именно на ней расположен крупнейший торговый центр «Новый мир». Цены традиционно завышены, зато качество вопросов не вызывает. Примерно такой же уровень найдете в Oriental Plaza Mall, где представлены бренды вроде Burberry, Bossini, Zegna, Apple , Esprit, Max Mara и Valentino. Шопинг здесь — удовольствие для выносливых, ведь молл объединяет несколько торговых центров: International Boulevard, Garden Court, Metro City, Wonderful World, Sky Avenue и Market Square.

Остановиться лучше где-то неподалеку: кто знает, сколько раз придется бежать туда-сюда с новыми пакетами. Портал Booking.com, например, рекомендует дизайнерский хостел Peking Station Hostel с уютными двухместными номерами со всеми удобствами. Натуральное дерево и живые цветы в оформлении интерьера станут прекрасным фоном для селфи в обновках.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Специально для иностранных гостей каждый год в Южной Корее проводится фестиваль шопинга и туризма Korea Grand Sale. Главное отличие Korea Grand Sale от всем известной «Черной пятницы» в США и грандиозной распродажи Mega Sale в Гонконге — удивительные по своей красоте шоу и массовые гулянья. Грандиозные праздничные зрелища ждут гостей в Сеуле, Пусане, Кванджу, Чеджу и других крупных городах страны. Сеул готовится к событию серьезно: по городу курсируют бесплатные автобусы до торговых комплексов, работают информационные центры. Ежегодно около 13 тысяч местных магазинов предлагают товары со скидкой до 50%. Огромный список брендов-участников пополняется ежегодно.

Из всего многообразия торгово-развлекательных центров Сеула советуем выбирать наиболее крупные: Lotte, Shinsegae, Galleria Luxury Hall, EMart, Hyundai и др. Здесь и самый большой выбор, и самые захватывающие шоу-программы. Корейский лайфхак: приобрести специальную карточку, которая дает право на существенные скидки при посещении кафе и развлекательных мероприятий.

Кстати, многие отели в это время тоже радуют приятными ценами. Например, бутик-отель The Plaza Seoul, Autograph Collection. А для любителей национального колорита идеальным местом будет гостевой дом Namsan Guesthouse 3rd. Если останется время на достопримечательности, обязательно посмотрите Сеульскую телебашню — до нее всего 10 минут пешком.

ГРЕЦИЯ

Сезон зимних распродаж в Греции длится до конца зимы. В этот период эксклюзивные бутики, крупные торговые центры и аутлеты Афин, Салоников и других крупных городов предлагают скидки до 70%.

В Афинах представлены почти все мировые бренды одежды, обуви и аксессуаров. За самыми престижными марками отправляйтесь в районы Колонаки, Кифисья и Глифада. Здесь расположены главные торговые улицы города. Чтобы найти все необходимое в одном месте, стоит поехать сразу в один из крупных торговых центров, например в The Gоlden Hаll, Atticа или The Mаll Athens.

Размещение в этом случае выбирайте в районе Мароуси или Кафисия, подойдет бутик-отеле Kefalari Suites, который расположился в особняке XIX века.

АНДОРРА

Покупки в Андорре выгодно совершать в любое время года — территория этого карликового государства является зоной беспошлинной торговли. Как правило, разница в ценах на брендовые вещи в местных бутиках и магазинах остальной части Европы составляет около 20%, а иногда достигает и 40%. К концу февраля цены снижаются максимально.

В первую очередь в Андорру стоит ехать за спортивными товарами, в частности за горнолыжной экипировкой. Еще можно выгодно приобрести часы знаменитых брендов и парфюмерию.

В столице Андорра-ла-Велья есть отличные торговые центры: Illa Carlemany, Andorra 2000, Escale, El Punt de Trobada и самый крупный — Pyrenees на центральной улице Avinguda Meritxell. Современный отель Andorra Park Hotel находится в 500 метрах. Второй вариант — это шопинг, совмещенный со спа в термальном источнике. В таком случае неплохой выбор — отель Mola Park Atiram.

ГЕРМАНИЯ

Максимальные скидки до 80% на распродажах в Германии можно застать в середине февраля. Однако к этому времени самые востребованные товары уже раскуплены. Не стоит отчаиваться, ведь именно сейчас в торговых центрах Мюнхена в самом разгаре сезон распродаж мужских брендовых вещей (в бутиках они стартуют позже).

Зимние распродажи в Мюнхене, или Winterschlussverkauf, проходят на нескольких основных торговых улицах города: Кауфингерштрассе, Максимилианштрассе, Нойхаузерштрассе, а еще между Мариенплац и Карлсплац и между Мариенплац и Одеонплац. Обязательно посетите крупнейший торговый центр Баварии «Олимпия» со 135 магазинами, выставками, модными показами и развлекательными программами.

Рядом с главными торговыми улицами города расположен дизайн-отель Rocco Forte The Charles Hotel с хорошим рейтингом отдыхавших на Booking.com. Здесь, в эксклюзивном спа-салоне можно как следует расслабиться после многочасовых походов по магазинам.

ИСПАНИЯ

Каждый регион Испании самостоятельно определяет точный график зимних и летних распродаж. Например, в Мадриде и Басконии сезоны скидок, как правило, длятся дольше всего — до середины или даже до последнего дня марта.

Перед поездкой в Мадрид лучше заранее узнавать, в каких районах сейчас самые выгодные предложения на те или иные товары. Например, район Аргуэльес славится молодежными брендами одежды, Гран-Виа, Оренсе и Аска — бутиками с обувью, а Саламанка — место скопления эксклюзивных брендов, таких как Prada, Gucci, Loewe. За демократичными марками отправляйтесь в огромную аутлет-деревню Las Rozas Village.

Бюджетным туристам понравится соотношение цены и качества в отеле Sidorme Las Rozas в 5 минутах езды от этого рая для любителей шоппинга. Если далеко уезжать от фешенебельного района Саламанка вы не планировали, стоит остановить свой выбор на отеле Hotel Unico Madrid в отреставрированном здании XIX века. Мишленовский ресторан отеля того стоит!