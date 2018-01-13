Самые креативные фото сети: без шпагатов и бикини 

1/8 @aurelycerise Автор делает объектом искусства все, что попадается ей под руку. И делает это невероятно! Instagram Фото:

3/8 @abstractsunday На этой страничке можно увидеть не только необычные фото, но и анимированные иллюстрации. Кристоф Ниман еще и выпустил книгу "Скетчи по воскресеньям", которую перевели на русский. Instagram Фото:

4/8 @abstractsunday Одна из его фишек — объединение 2d и 3d изображений. Instagram Фото:

5/8 @otije Если вы подпишитесь на этот профиль испанского физика, в вашей ленте то и дело будут мелькать минималистичные фотографии архитектуры: четкие линии зданий, снятых с непривычных ракурсов. Instagram Фото: