Швейцарская Ривьера: прогулки, музеи и виноградники

Прибрежная прелесть Швейцарии: органичный коктейль рождественских ярмарок, истории Олимпиад и биографии Чаплина.

Открываем «молескины» и делаем пометку: «Запланировать поездку в регион Женевского озера». Зачеркиваем «Женевское озеро» и меняем на «озеро Леман», потому что швейцарцы обижаются. Ведь вокруг озера много прекрасных городов помимо Женевы. И вот о них — уютных, радушных, небольших по размеру, но с удивительно богатыми историями — мы и расскажем.

Фраза про «швейцарское качество жизни» стала уже избитым штампом. Но как оно важно для наших земляков, издерганных реалиями родины! Упертый мозг поначалу отказывается верить в то, что, объявляя посадку за 20 минут до вылета, Swiss не опоздает, что поезда SBB (швейцарская система железнодорожного сообщения) отправятся вовремя. Более того, расположение вагонов по классам на перроне будет ровно таким же, как на табло, анонсирующем прибытие поезда, а розетки будут работать и находиться под рукой, а не где-то о-о-очень глубоко и далеко. Звучит на грани фантастики. Но нет, это и есть то самое «качество жизни». Поэтому в Швейцарии вы погружаетесь в негу надежности и благополучия, как только вам пожелал приятного полета стюард швейцарской авиакомпании. Приятного прочтения! Мы постараемся, чтобы текст тоже дотянул до уровня «швейцарского качества». На французской стороне

Эстетика Франции ощущается здесь в каждой мелочи, создающей атмосферу городов региона, подтверждается периодически приходящими смс «Добро пожаловать во Францию». Да и виден французский берег на другой стороне озера в хорошую погоду. О том, что Лозанна — это олимпийская столица с населением 138 тысяч человек, вы узнаете и в Википедии. Лозанна — это необыкновенно атмосферный и достаточно динамичный для Швейцарии город. Город холмов (которые соединяются мостами), город студентов (которые создают оживленное веселье), город шикарных видов и полезных прогулок (вы постоянно спускаетесь или поднимаетесь. Поэтому, если проигнорировать лифты, можно бонусом получить накачанные икроножные мышцы). Что нужно сделать в Лозанне

Успеть на рождественский рынок. Если вам повезет попасть в рождественскую Лозанну, нужно обязательно раствориться в беззаботном гомоне молодежной тусовки. Здесь нет толпы, очередей на фудкортах, ярмарки очень камерные, ненавязчиво интегрированные в городские пейзажи, а запахи расплавленного сыра и глинтвейна разжигают аппетит. Швейцария не зря считается гастрономической страной: вне зависимости от того, сидишь ты в роскошном ресторане или покупаешь раклет на пластиковой тарелочке, будет очень вкусно. Еда, приготовленная из продуктов, выращенных на швейцарской земле, тоже часть национальной гордости.

Прогуляться по кварталу Флон. Еще несколько лет назад это место было в списке не рекомендованных к посещению — полузаброшенный квартал для любителей графитти. Теперь здесь прошла глобальная реставрация, и район стал модным местом с обилием ресторанов и ночных клубов в окружении стильных офисных зданий. Пристроившись у окна в ресторане «Le Nomade», можно понаблюдать за светской публикой, подслушать разговоры за бокалом вина. Открытая кухня позволяет посмотреть, как готовится ваш тартар или разделывается приготовленная рыба.

Сходить в Олимпийский музей. Можно как угодно относиться к политике Международного олимпийского комитета, и посещение музея не обходится без шуточек: «А где вот та дырочка в пробирках, куда добавляют допинг в пробы наших спортсменов», — но сходить нуда нужно. Этот музей является шикарной компиляцией всей истории Олимпийских игр, начиная с античных времен и заканчивая факелом, в котором понесут огонь на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Эксклюзив уже в музее! Здесь очень мощная интерактивная составляющая, огромные запасники. Поэтому, если вы уже были в музее, с высокой долей вероятности повторное посещение подарит вам новые открытия. Завершить посещение можно историческое путешествие можно прямо в ресторане музея. В «Том Cafe» очень высокая планка по отношению к кухне и прекрасный вид на олимпийский парк. Пальмы, горы, снег, вода

…Все это есть в Монтрё — невероятно уютном городке со средиземноморским климатом. Длинная набережная Монтре — прекрасное место для неспешных прогулок и созерцания вида гор. Идеальный город для тех, кто хочет делать короткие вылазки по стране. С вокзала Монтре можно уехать и в пределах региона, и в другие кантоны, и подняться в горы. В общем, три в одном — с перспективной вернуться в чудесное местечко, а швейцарские железные дороги гарантировано обеспечат комфорт и пунктуальность в ходе путешествий. Кстати, чтобы сделать путешествие еще более беззаботным, выберите для себя оптимальный вариант Swiss Travel Pass — это поистине волшебный швейцарский проездной, который не только избавляет от необходимости каждый раз покупать билеты, но и позволяет посетить более 500 музеев Швейцарии, в том числе и те, о которых пойдет речь дальше. Что нужно сделать в Монтрё

Сходить в музей Чаплина . 10 минут езды от Монтрё на поезде и чуть-чуть подольше на троллейбусе — и вы попадаете в Веве. Формально это продолжение прекрасной набережной Монтрё, уютный и неспешный городок, допускающий оживление только в дни мобильного рынка на главной площади. Прославил Веве Чарли Чаплин, который жил здесь 20 лет после изгнания из Штатов вплоть до самой смерти. В этом году произошло знаковое событие: после многолетних переговоров семья легендарного комика одобрила открытие музея в их родовом поместье. И когда в процессе путешествия все говорили о том, что это знаковое открытие, честно говоря, казалось, что избыточный потенциал данному событию придает именно длительное согласование. Но поместье напрочь разрывает шаблон о том как выглядит «дом-музей какого-то известного человека».

Вы попадаете в гости к мэтру, ходите по его дому, в окружении огромного количества видео-хроник из личной жизни Чаплина на экранах. Дом наполнен жизнью, как будто хозяева в соседней комнате. И они действительно в ней — невероятно живые фигуры Чаплина и его супруги, а также гостей дома в домашней обстановке, занятые своими делами. Осмотр продолжается в зрительном зале демонстрацией мини-фильма о творчестве комика, а затем прямо за экраном отрывается огромная студия с историей всех сюжетов фильмов Чарли Чаплина. И все эти образы будоражат ваше сознание еще пару дней…

Посетить Шильонский замок. Чтобы не только оценить памятник архитектура XII века с богатой историей, но и увидеть, с чего начиналось развитие региона.

На момент, когда Джордж Байрон сделал замок местом действия в поэме «Шильонский узник», побережье озера представляло собой ряд разрозненных сельскохозяйственных деревень. Интерес к замку Жан-Жака Руссо, Перси Шелли, Виктора Гюго Александра Дюма , приятный климат и шикарные виды сделали его модным местом для отдыха творческой интеллигенции и знати. Под этот запрос подстроилась инфраструктура, и с тех пор и по сей день это излюбленный курорт известных людей, ценящих спокойный отдых.