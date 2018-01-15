Родину знаю: 4 альтернативы зарубежным курортам

La Villa Plyos, Ивановская область На даче миллиардера, по соседству с Медведевым , в Петропаловске-Камчатском.

«Вилла Плес» (La Villa Plyos) — оздоровительный курорт в волжском городке Плес, по соседству с дачей Дмитрия Медведева. Этой осенью его открыл французский бизнесмен Паскаль Клеман , создатель сервиса ozon.ru. Амбициозная задача курорта — комплексная естественная перезагрузка организма через оптимальное сочетание физических нагрузок, здорового питания, спа-процедур и арт-программы — российский ответ клинике Chenot.

La Villa Plyos — это 60 га земли и леса на высоком волжском берегу, неподалеку от исторического центра Плеса. Впрочем, в Плесе всё история: и купеческая набережная, уцелевшая, несмотря на поднявшиеся после пуска Нижегородской ГЭС на восемь с лишним метров воды Волги, и сохранившиеся церкви, и дома, стоящие с XIX века, и ландшафты, которые писал Исаак Левитан . Город так и завис «над вечным покоем»: купцы из соседней Кинешмы дали взятку, и железная дорога в 1871 году ушла к ним, минуя Плес. А в 1990-х отменили речное сообщение. Летом ходят туристические теплоходы, а весь год — междугородний автобус.

Производства и промышленности в городе нет. В купеческих домах — мастерские художников и музеи.

Вместо священника здесь диетолог, а вместо исповеди — тест на газоанализаторе

Семь лет назад, когда Клеман приступал к созданию своего курорта, местные жители пустили слух: «Путин строится». Вместо священника здесь диетолог, а вместо исповеди — тест на газоанализаторе

La Datcha, Астрахань Курорт и правда устроен с имперским размахом. Здание виллы напоминает и старинную дворянскую усадьбу (подобие палладианского портика с колоннами присутствует), и современный деревянный минимализм. Внутри прорезаны огромные окна. Стандартный номер — 73 кв. м. В это храмовое пространство вход с детьми и животными запрещен. Вместо священника здесь диетолог, а вместо исповеди — тест на газоанализаторе. Кстати, молельный дом тоже есть: рядом с главным зданием построена часовня в стиле русского деревянного зодчества, а фрески написаны мастером из Туниса. На кухне работает французский шеф Даниэль Эгрето, служивший личным поваром у Фиделя Кастро Нурсултана Назарбаева . На вопрос, каково ему в рамках диетического питания, шеф отвечает, что в Плесе он как в раю.

«Дача Винтера», Карелия Частный дом миллиардера Олега Тинькова в низовьях Волги на берегу канала, впадающего в Каспийское море, который может взять в аренду семья или компания из 10–15 человек. Архитекторы финской компании Honka оформили постройки комплекса в духе дебаркадеров — плавучих пристаней для швартовки волжских пароходов. Стены гостевых домов и основного корпуса сложены из соснового бруса, для пола строители взяли широкую амбарную доску, каминная плита выполнена из цельного валуна. Первый этаж отведен под столовую с баром, бильярдную и гостиную с видом на заливные луга, а в левом крыле гости занимаются фитнесом и парятся в хаммаме или классической парной с ледяной купелью.

В 1909 году финский архитектор Элиэль Сааринен по заказу хирурга Густава Винтера выстроил на мысе Таруниеми особняк в стиле северного модерна — дачу на Ладоге, где петербургская просвещенная публика завела традицию отдыхать. Вокруг усадьбы Тарулинна доктор Винтер разбил ландшафтный сад — сохранилось более ста видов растений, посаженных первым владельцем. Сейчас на территории дачи выстроен гостиничный корпус, таунхаусы и коттеджи. В ресторане «Густав Винтер» на берегу озера подают сига с травами и овощами на пару с ольховым дымком, карельскую форель с медом и лесными орехами, карельскую уху и пирожки-калитки. На лодке можно исследовать шхеры озера, отправиться на Валаам, в Сортавалу или на Рускеала. Парк-отель «Северные приключения», Камчатка

Камерный отель в 38 км от Петропавловска-Камчатского построен в каменно-березовом (так называют особые, ветвистые, сахалинские березы) лесу, в долине реки Паратунки: гостиница и семь двухкомнатных коттеджей. Домики отделаны древесиной и украшены чугунным литьем, у каждого — собственный бассейн с термальной водой. В здании гостиницы — большой бассейн, сауна и спа-центр. Особая радость зимой — из горячего термального бассейна прыгнуть в сугроб, а оттуда — снова в бассейн. В ресторане готовят местную сезонную кухню, в основном это свежие морепродукты и дичь. Два бара, как и бассейны, работают круглосуточно. Но главное — арендовав вертолет, можно осмотреть всю Камчатку за восемь дней. А это и горнолыжные склоны, и термальные источники, и птичьи базары на островах, и пещеры вулкана Горелый, и водопады у ручья Спокойный, и медведи на Курильском озере, и Ключевские вулканы, и спуск под серные купола в кратер Мутновского вулкана, и Долина гейзеров, и даже рыбный рынок. Если и этого мало, вам организуют охоту и лососевую рыбалку.