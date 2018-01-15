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Синоптики рассказали про погоду на Крещение
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Синоптики рассказали про погоду на Крещение 

РИА Новости 15 января 2018
Фото: РИА Новости
Погода в столице на Крещение, 19 января, будет снежная и облачная, с температурой воздуха до минус 6 градусов и сильным ветром, при этом традиционных крещенских морозов не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На Крещение, 19 числа, когда большинство верующих будут купаться в крещенской воде, погода будет облачная и время от времени будет приниматься снежок, температура воздуха будет в пределах от минус 1 до минус 6. То есть, она будет выше, чем то, что мы сейчас наблюдаем", — сказала Позднякова.
"Но такую погоду комфортной не назовешь, потому что будет довольно ветрено, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Поэтому за счет высокой влажности и ветра на улице будет казаться промозгло и холодно", — отметила синоптик.
По словам Поздняковой, в крещенскую ночь погода останется облачной и снежной, но морозы и ветер будут слабее.
"Что касается непосредственно крещенской ночи, ночь на 20 число, то погода так же облачная, временами снег, но морозы будут послабее, в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. И ветер будет потише", — сказала она.
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