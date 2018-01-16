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В 2020 году Петербург может стать Всемирной столицей книги
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В 2020 году Петербург может стать Всемирной столицей книги 

АиФ Санкт-Петербург 16 января 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургу могут присвоить звание Всемирной столицы книги-2020, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом в рамках встречи с представителями СМИ заявил вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов.
Если город на Неве станет обладателем этого престижного статуса, перед Петербургом откроются новые возможности продвижения на мировом книжном рынке. Кроме того, позитивный опыт Северной столицы будет внедрен и в других российских регионах, а сам город сможет привлечь дополнительное финансирование на издание книг.
Заявку на участие в конкурсе, организованном ЮНЕСКО, планируют отправить в марте.
Напомним, в ноябре 2017 года Петербург получил звание самого читающего региона России.
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