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Бывает хуже: в Якутии минус 70
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Бывает хуже: в Якутии минус 70 

Рамблер 15 января 2018
Шокирующие снимки из самого холодного региона — в фотогалерее.
1/10  В республике Саха (Якутия) установились сильные морозы.
Фото:
2/10  В некоторых районах региона температура уже пробила отметку в –69 градусов.
Фото:
3/10  Из-за экстремально низкой температуры в школах отменены уроки, а службы МЧС приведены в готовность.
Фото:
4/10  Однако крещенские купания не отменены. Несмотря на мороз, люди купаются в открытых водоемах.
Фото:
5/10  Пользователи социальных сетей публикуют фото градусников, заснеженные пейзажи и селфи с замерзшими ресницами.
Фото:
6/10  По прогнозам синоптиков, в самом холодном Оймяконском районе температура воздуха будет держаться на уровне -57 градусов всю неделю.
Фото:
7/10  Жители Якутска уверяют, как бы ни было холодно, выбираться из дома и передвигаться по улицам в такой мороз им все же приходится.
Фото:
8/10  Да, температура -70 — это и для Якутска сильный мороз, а вот к -50 жители полюса вполне привыкли. Главное тепло одеться, говорят северяне.
Фото:
9/10  С этого года за погодой в самом холодном месте планеты может следить каждый пользователь интернета.
Фото:
10/10  В Оймяконе установили специальное табло, которое сейчас, правда, сломано из-за сильных морозов.
Фото:
Если температуру -10-15 градусов вы считаете настоящим морозом, вероятно, вы ошибаетесь. Посмотрите, как живут люди в Якутии, где даже весной и летом температура не поднимается выше +16 градусов, а зимой достигает -70.
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