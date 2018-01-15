Бывает хуже: в Якутии минус 70 

1/10 В республике Саха (Якутия) установились сильные морозы. Фото: anastasiagav/Instagram

2/10 В некоторых районах региона температура уже пробила отметку в –69 градусов. Фото: aliskhan_gazgireev/Instagram

3/10 Из-за экстремально низкой температуры в школах отменены уроки, а службы МЧС приведены в готовность. Фото: domninapolina/Instagram

4/10 Однако крещенские купания не отменены. Несмотря на мороз, люди купаются в открытых водоемах. Фото: sakhamin/Instagram

5/10 Пользователи социальных сетей публикуют фото градусников, заснеженные пейзажи и селфи с замерзшими ресницами. Фото: anastasiagav/Instagram

6/10 По прогнозам синоптиков, в самом холодном Оймяконском районе температура воздуха будет держаться на уровне -57 градусов всю неделю. Фото: perevalova.yana/Instagram

7/10 Жители Якутска уверяют, как бы ни было холодно, выбираться из дома и передвигаться по улицам в такой мороз им все же приходится. Фото: sivtsevsema958/Instagram

8/10 Да, температура -70 — это и для Якутска сильный мороз, а вот к -50 жители полюса вполне привыкли. Главное тепло одеться, говорят северяне. Фото: spiridon_sleptsov/Instagram

9/10 С этого года за погодой в самом холодном месте планеты может следить каждый пользователь интернета. Фото: spiridon_sleptsov/Instagram