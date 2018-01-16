5 причин отправиться в горы Домбая

Иногда совершенно не планируя путешествие, можно собраться и укатить в другую страну или город не задумываясь ни о чем. Но есть направления, ради которых начинаешь готовиться в дорогу хорошо загодя. Домбай относится именно к таким местам. И если вы планируете туда поехать осенью, стоит уже сейчас подумать о своем пребывании в горах. Игорь Ветров , блогер, фотограф, путешественник, рассказывает о своих впечатлениях.

Не секрет, что осенняя пора — одна из самых красочных и живописных времен года.

Бурные, яркие краски, как магнит, притягивают фотографов, художников и просто любителей природы и активного отдыха провести несколько дней вдали от больших городов.

Самыми популярными направлениями зачастую, являются Европейские страны и такие места России, как — Карелия, Алтай, Камчатка. Я же, попытаюсь назвать 5 главных причин, почему имеет смысл обратить свое внимание на Кавказ, в частности наДомбай.

Курорт Домбай является частью Тебердинского заповедника, расположенного на юге Карачаево-Черкесии. Небольшой поселок, со всех сторон окруженный горными пиками и пихтовыми лесами давно пользуется популярностью у любителей горнолыжного спорта. Но, поверьте, Домбаю есть, что показать, помимо горнолыжных склонов. Природа

Самая главная причина — это, конечно же, невероятная природа. Сосны, дубы, осины, клены и березы, величественные горные пики: Ине, Белалакая, Домбай — Ельген. Многочисленные горные реки, озера и водопады. Осенью общая пейзажная картина выглядит очень сочно и красочно. Есть в Домбае и дикие животные. Но встретить их на просторах, большая редкость. Проживание

Разнообразие гостиниц, домов отдыха, кафе на любой вкус и бюджет. Всевозможные комбинации с расселением туристов обеспечивают массу вариантов для остановки. Веселые компании сноубордистов и лыжников предпочитают снимать квартиры и номера в домах отдыха. Парочки же, предпочитают останавливаться в классических отельных номерах со всеми удобствами. Средняя цена за хороший, комфортный номер составляет порядка 2000 рублей за номер в сутки.

Осень в Домбае считается низким сезоном, следовательно цены порадуют вас своей гуманностью. Кухня

В меню местных кафе и ресторанов вы найдете: салаты, первые и вторые горячие блюда, среди которых, манты, сохта, хычины, шорпа, чанахи, лагман, уха с форелью, солянка, шашлык. Но «фирменными» блюдами однозначно считаются хычины и травяной чай.

Хычин — лепешка из тонкого теста с картофелем и рассольным сыром или мясной начинкой с зеленью, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев. По своей престижности они оценивались у них по-разному, но все их разновидности были оченьпопулярными в народе. Высшим гостеприимством хозяйки дома в прошлом считалось приглашение «на хычины».

Это одно из самых почётных блюд в списке мучных кушаний карачаево-балкарской кухни. Любое застолье было просто немыслимо без него. Трапеза без хычина считается бедной, особенно без мясного. Транспорт

Безусловно четвертая причина — это низкая цена на авиабилеты. Из Москвы и Санкт-Петербурга в низкий сезон ценник на авиабилеты в среднем составляет 3000р. в одну сторону на человека. Согласитесь, цена значительно дешевле, чем у альтернативныхвариантов отдыха в России и за рубежом. Туристов принимает аэропорт Минеральные

Воды, откуда до Домбая легко можно добраться на такси, либо заранее заказав трансфер. Среднее время в пути — 3,5 часа. Автобусы ходят очень редко, поэтому этот способ не предлагается для рассмотрения. Экскурсии

Из Домбая вам предложат отправиться на джипах в соседние ущелья, полюбоваться дикой природой, посетить водопады и высокогорные озера, покататься на лошадях, посмотретьдревние христианские храмы XII века. Одной из самых популярных экскурсий является поездка в соседний Архыз.

Именно здесь вам предложат прикоснуться к истории христианства на Кавказе, посетить астрофизическую обсерваторию, которая занимает второеместо в мире по диаметру главного телескопа, а так же прогуляться к Софийским ледникам и водопадам с кристально чистой водой изумрудного цвета.

Я попытался выделить основные причины, но когда писал этот текст, вдруг понял, что у каждого из нас могут быть свои причины для посещения того или иного места. В одном я убежден точно, однажды побывав на Домбае, вы не останетесь равнодушным к этому месту.

Вас будут манить вновь и вновь воспоминания о вашем отдыхе, и вы непременно окажитесь здесь еще раз.