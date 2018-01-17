Alàbriga: чем заняться в «крепости под солнцем»

В местечке С’Агаро (S’Agaro) на живописном побережье Коста-Брава открылся новый клубный отель Alàbriga . Вероятнее всего, название переводится как «крепость под солнцем» — так назвали это место финикийцы, высадившиеся тут много веков назад.

Концепция

Alàbriga Hotel & Home Suites 5* GL — это 29 номеров-апартаментов четырех разных категорий, расположенных на четырех этажах. В каждом сьюте от двух до трех спален, балкон-терраса с видом на море, гостиная и столовая с оборудованной кухней.

hotelalabriga.com

В основе концепции Alàbriga лежит желание ее владельцев делиться тем, что нравится им самим. Их мечта — подарить гостям этот уголок Коста-Брава, дать им насладиться невероятной природой и чистейшим морем, воздухом, звенящим от запаха сосен, и видом на Пиренеи вдали.

Отдых на море

У отеля есть свой Sea Club — днем здесь можно купаться, загорать и закусывать свежайшими морепродуктами, вечером это модный ночной клуб, где играют лучшие диджеи и смешиваются лучшие коктейли на побережье.

hotelalabriga.com

Загорают тут в необычных кабинках, похожих на уютные купе. В каждой кабине два лежака с удобными матрасами, между которыми в обеденное время можно «вытянуть» из стены стол. Сверху при необходимости можно натянуть крышу. Друг от друга кабинки отделены тентами. В каждом «купе» есть зарядки для телефонов и мини-сейфы для самого необходимого. Все сделано для того, чтобы гости могли провести тут целый день, ни о чем не заботясь.

Можно поплавать в бассейне (из infinity-pool открывается прекрасный вид), а можно спуститься чуть ниже и нырять со скал в море.

Не только море

В межсезонье дорогу от C’Агаро до Сан-Фелиу-де-Гишольс мимо Alàbriga оккупируют триатлонисты и велосипедисты, готовящиеся к Тур-де-Франс. Если вы заходите попробовать свои силы в велоспорте, отель предоставит вам не только велосипед, но и порекомендует тренера, хорошо знакомого с ландшафтом.

Также здесь можно поиграть в гольф, полетать на воздушном шаре над вулканами парка Гарроча, посетить трассу «Формулы-1» Каталунья под городком Монмело и даже дадут покататься на машинах GT-класса: Ferrari , Porsche, Lamborghini.

hotelalabriga.com

Гурманы могут посетить устричную ферму. И не просто посетить. Гостям предоставят возможность самими посадить несколько устриц в садки, где они будут расти два года. Через два года вы вернетесь на ферму и сможете забрать своих именных устриц.

hotelalabriga.com

Гастрономическим рестораном Terra заведует Пако Перес (Paco Perez) — новая звезда каталонской кухни.

hotelalabriga.com

Ресторан называется Terra (земля), потому что главное здесь — местные продукты. «На самом деле средиземноморская кухня — уже сама по себе диета, — смеется он. — Посмотрите, это же в основном овощи, зелень, салаты, оливковое масло, немного мяса, немного рыбы и других даров моря, фрукты. Ничего жирного, ничего вредного. Поэтому в Каталонии самая высокая продолжительность жизни: мы сидим на самой естественной в мире диете — едим только то, что растет и плавает вокруг».

Расположение отеля

1 час 30 минут от аэропорта Барселоны

30 минут от аэропорта Жироны

1 час от границы Испании и Франции