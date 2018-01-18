Уикенд в Петербурге с 18 по 21 января 

Новая картина «Форма воды» мрачного сказочника Гильермо дель Торо, возвращение Марины Нееловой и Алисы Фрейндлих на большой экран в «Карпе отмороженном», а также несколько отличных выставок — мы знаем, как весело и культурно провести эти выходные (а также понедельник, 22 января).
17-28 января
Выставочный центр Союза художников
Выставка «Миг между прошлым и будущим»
В Союзе художников с 17 января стартовала выставка графики Елены Оскаровны Марттилы «Миг между прошлым и будущим». Еще студенткой она создавала зарисовки о жизни блокадного города, в том числе портреты поэтессы Ольги Берггольц, композитора Дмитрия Шостаковича и обычных ленинградцев. Затем художница превратила рисунки в картины с помощью техники литографии и гравюры на картоне.
17-28 января-февраля
МИСП
Выставка «Дыхание Эпохи»
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI (МИСП) стартует ретроспектива в честь 110-летия Анатолия Прошкина — российского и советского живописца и графика, ученика Петрова-Водкина. Он работал в разных жанрах: от пейзажа и портрета до натюрморта. Среди его картин — «Памятник С. М. Кирову», «Топливо блокадному Ленинграду», «Площадь Островского», «Дворцовая площадь» и «Портрет сына Саши» (известного кинорежиссера Александра Прошкина).
с 18 января
Фильм «Форма воды» / The Shape of Water
История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, два «Золотых глобуса» (за режиссуру и саундтрек) и, кажется, имеет все шансы также успешно выступить на «Оскаре».
с 18 января
Фильм «Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key
Заключительная часть франшизы про общающуюся с мертвыми экстрасенса Элис. На этот раз сущности из потустороннего мира проберутся в дом, когда-то принадлежавший ее семье.
с 18 января
Фильм «Темные времена» / Darkest Hour
За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар». Картина рассказывает о поворотном волевом решении британского премьер-министра — несмотря на давление, он отказывается сотрудничать с Адольфом Гитлером и нацистской Германией.
с 18 января
«Пианистка» / La Pianiste
Фильм Михаэля Ханеке 2001 года по мотивам романа Эльфриды Елинек с Изабель Юппер, Бенуа Мажимелем и Анни Жирардо снова в прокате. Правда, ограниченном. В Петербурге его покажут в «Авроре», «Каро-Охта» и «Формуле кино» в «Галерее» и кинотеатре «Ленфильма».
с 18 января
Фильм «Карп отмороженный»
Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях. Чтобы не отвлекать занятого сына, пожилая Елена Михайловна (Неелова), узнав о смертельном диагнозе, при жизни планирует похороны, справляет поминки и уговаривает соседку (Фрейндлих) помочь ей отправиться на тот свет.
с 18 января
Фильм «Мешок без дна»
Созданный по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» полный метафор и цитат фильм тонкого эстета и художника Рустама Хамдамова (автора «Вокальных параллелей»). Действие картины происходит во время правления Александра II. Одна из фрейлин рассказывает сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу.
18-25 января-февраля
МИСП
Выставка «Новая библиотека»
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI (МИСП) стартует проект из инсталляций, объектов, видео-арта, живописи и графики «Новая библиотека» — современное осмысление книг и их героев художниками. В нем приняли участие более 40 авторов, в том числе Нафтали Ракузин (Париж) и Александр Райхштейн (Хельсинки), Сергей Якунин и Петр Перевезенцев (Москва), Михаил Карасик и Виталий Пушницкий (Петербург). покажет, что происходит, когда авторы, известные по работе с другими медиа, обращаются к книжной теме, представит Книгу в новом свете цифровых технологий.
18 января
Парк культуры и чтения «Буквоед»
Презентация новых книг Сергея Носова
В четверг в 19:00 лауреат «Нацбеста», писатель Сергей Носов представит новую книгу короткой прозы «Построение квадрата на шестом уроке» и роман 2000 года «Хозяйка истории», переизданный в 2017-м в неожиданной редакции от лица одного из персонажей.
18 января
Эрарта
Концерт Алексея Косова
Петербургский рэпер Ассаи вернулся к своему настоящему имени Алексей Косов и записал новый альбом «Теперь ты слышишь. Меркурий», который представит на концерте в Эрарте. Эволюция образа сопровождается и новым звучанием.
18 января
«Родина»
Спецпоказ фильма «Жертвоприношение»
В рамках проекта «Синематека Искусство Кино» в четверг в киноцентре «Родина» покажут на большом экране отреставрированную версия последнего фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Перед сеансом выступит с лекцией главный редактор журнала «Искусство Кино» и один из самых известных киноведов России Антон Долин.
с 18 января
Главный штаб Эрмитажа
Выставка петербургского фотографа Бориса Смелова
В четверг в Главном штабе откроется экспозиция ленинградского и петербургского фотографа Бориса Смелова. На ней впервые будут представлены 20 фотографий, переданные Эрмитажу в дар коллекционером Гордеевым. Открытие зала приурочено к 20-летию со дня гибели фотографа. Важнейший для андеграунда 1970-х автор изысканных, геометрически выверенных монохромных натюрмортов, пейзажей и портретов трагически и нелепо погиб уже на исходе 1990-х — уснул морозной ночью на ступенях часовни на Большом проспекте любимого им Васильевского острова.
18 января
«Квартира Кости Кройца»
Презентация аудиокниги Марины КацубаНа вечере 18 января в «Квартире Кости Кройца» поэтесса представит вместе с пианистом и композитором Павлом Васильевым свою первую аудиокнигу. Проект запущен по мотивам сборника, который вышел в декабре в печатном виде.
19 января
атриум Дома Книги
Третья сессия Lakhta View: Дизайн
В пятницу в атриуме Дома Книги пройдет первая в 2018 году сессия международного образовательного проекта Lakhta View, посвященная дизайну как визуальному образу среды для человека. С аудиторией эту тему обсудят один из самых влиятельных дизайнеров-графиков современности Джонатан Барнбрук, основатель Barnbrook Studio, а также Филлип Теффт — директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума, крупнейшей в мире компании-разработчика музейного дизайна.
19 января
театр «Karlsson Haus»
Спектакль «Ваня»
В театре «Karlsson Haus» в пятницу покажут спектакль «Ваня» — камерную постановку-сказку для взрослых про архетипы русского сознания от лауреата «Золотой маски» 2016 года за «лучшую работу режиссера в театре кукол» Алексея Лелявского.
19 января
Эрарта
Концерт «20 лет в Стране глухих»
В этом году исполняется 20 лет культовой картине Валерия Тодоровского «Страна Глухих». Фильм не только сделал звездами Дину Корзун и Чулпан Хаматову, но и открыл для широкой публики нового композитора — Алексея Айги. В пятницу легендарный саундтрек в исполнении автора и Ансамбля 4’33’’, который и записывал эту работу 20 лет назад, прозвучит в Петербурге.
19 января
Stackenschneider
Вечеринка Sumeba Miyako
В пятницу в Stackenschneider начинается новый сезон вечеринок из серии Sumeba Miyako. На 19-ой сессии выступит Morgotika, автор нашумевшего клубного проекта «Мечта», который вызвал новую волну интереса к андеграундной музыке в Белоруссии. Компанию ему составят Никита Телегин — участник группировок ABCD и Паттерн, а также Shutta и Eostra.
19 января
Mosaique
Вечеринка Clamp
В Mosaique 19 января в рамках вечеринки Clamp пройдет полуторачасовой лайв от проекта Wolfstream, в прошлом году отметившегося релизами на Mange_Moi и Rotten City Records. Локальная поддержка от Kirill Rem из группы «Семь Ножей», частого гостя петербургских вечеринок Ershov, а также от резидент клуба Boseg.
20-21 января
«Квартира»
Спектакль «Недетские разговоры»
В субботу и воскресенье в «Квартире» (специально созданном для спектакля арт-пространстве на месте бывшей коммуналки) вновь покажут постановку Бориса Павловича для смешанной инклюзивной аудитории от 6 лет. Все эпизоды «Недетских разговоров» проходят как непосредственное общение актеров и детей.
до 20 января
Marina Gisich Gallery
Выставка «О дивный деревянный мир»
Суббота — последний день, когда в Marina Gisich Gallery можно увидеть ретроспективу Дмитрия Цыкалова. В нее вошли крупноформатные деревянные объекты художника из еще не завершенных серий «Шкуры» и «Карты». Материалом для них послужили военные ящики, в которых когда-то хранилось оружие. Вторая часть выставки построена на контрасте и походит на пространство модного магазина, где можно найти рубашки, галстуки и нижнее белье (работы из серии «Ланжери» и других).
20 января
Упсала-Цирк
Спектакль «Племянник»
Постановка-история о настоящем счастье возвращается в проект Упсала-Цирк с новым поколением артистов. Сюжет прост — тетя и племянник путешествуют по разным временам года и городам, где встречаются с чудесами, знакомятся и прощаются, попадают в переделки и с легкостью выходят из них. Вдохновением к спектаклю «Племянник» стали картины Александра Войцеховского, а композитор Дмитрий Максимачев специально для него написал музыку.
20 января
«Кузня»
Вечеринка Jameson Hangout
На вечеринке в «Кузне» в субботу выступят король диско— и хаус-ремиксов Ray Mang (Eskimo Recordings, UK), арт-директор московского бара Дениса Симачева и владелец лейбла Low Budget Family — Orange, а также Кирилл Сергеев ака Kito Jempere.
21 января
Дом Книги
Презентация книги Алены Долецкой
В воскресенье Алена Долецкая (которая привезла в страну журналы Vogue и Interview Энди Уорхола, а на днях возглавила креативный отдел Третьяковской галереи) представит в Петербурге свою биографию «Не жизнь, а сказка». В ней Долецкая откровенно рассказала о родителях (оба — великие хирурги), детстве, студенчестве, мужьях, преподавании на филфаке МГУ и карьере главного реформатора фэшн-журналистики в России.
21-31 января
Центр книжной графики
Выставка Родиона Гудзенко
В воскресенье откроется первая персональная выставка и пройдет презентация альбома художника из «Арефьевского круга» Родиона Гудзенко. В конце 1940-х годов он и его друзья Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, Валентин Громов, Владимир Шагин образовали ОНЖ — Орден Нищенствующих Живописцев. В экспозиции будут представлены рисунки, картины и графика Родиона Гудзенко. Заработает экспозиция с 22 января.
до 22 января
Эрарта
Выставка «Моя любовь»
В Эрарте заканчивается выставка оскароносного мультипликатора Александра Петрова. В нее вошли «кадры» из одноименного анимационного фильма — лента состоит из 25 тысяч картин, написанных им масляными красками на стеклах. При этом художник не использует кисти — только свои пальцы.
22 января
«Балтийский Дом»
Творческий вечер Чулпан Хаматовой «Пунктиром…»
В понедельник, 22 января, на сцене театра «Балтийский Дом» состоится творческий вечер народной артистки России Чулпан Хаматовой. Актриса и общественный деятель нечасто выступает перед публикой в таком формате. В рамках программы «Пунктиром…» она, помимо рассказа о работе в кино и театре, своей жизни и творческом пути, прочтет важные для себя стихотворения под аккомпанемент Полины Кондратковой. Зрители смогут поучаствовать в настоящем разговоре с актрисой «по душам».
22 января
Эрарта
Творческий вечер Дмитрия Быкова
В понедельник, 22 января, на сцене музея современного искусства Эрарта пройдет творческий вечер писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова, у которого недавно вышел новый роман «Июнь». На лекции литератор и биограф Пастернака, Окуджавы и Маяковского расскажет о своем пути в творчестве и том, что ему ближе — проза или поэзия.