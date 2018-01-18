Уикенд в Петербурге с 18 по 21 января

17-28 января Выставочный центр Союза художников Выставка «Миг между прошлым и будущим»

В Союзе художников с 17 января стартовала выставка графики Елены Оскаровны Марттилы «Миг между прошлым и будущим». Еще студенткой она создавала зарисовки о жизни блокадного города, в том числе портреты поэтессы Ольги Берггольц , композитора Дмитрия Шостаковича и обычных ленинградцев. Затем художница превратила рисунки в картины с помощью техники литографии и гравюры на картоне.

17-28 января-февраля МИСП Выставка «Дыхание Эпохи»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI (МИСП) стартует ретроспектива в честь 110-летия Анатолия Прошкина — российского и советского живописца и графика, ученика Петрова-Водкина. Он работал в разных жанрах: от пейзажа и портрета до натюрморта. Среди его картин — «Памятник С. М. Кирову», «Топливо блокадному Ленинграду», «Площадь Островского», «Дворцовая площадь» и «Портрет сына Саши» (известного кинорежиссера Александра Прошкина ).

с 18 января Фильм «Форма воды» / The Shape of Water

История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, два «Золотых глобуса» (за режиссуру и саундтрек) и, кажется, имеет все шансы также успешно выступить на «Оскаре».

с 18 января Фильм «Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key

Заключительная часть франшизы про общающуюся с мертвыми экстрасенса Элис. На этот раз сущности из потустороннего мира проберутся в дом, когда-то принадлежавший ее семье.

с 18 января Фильм «Темные времена» / Darkest Hour

За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар». Картина рассказывает о поворотном волевом решении британского премьер-министра — несмотря на давление, он отказывается сотрудничать с Адольфом Гитлером и нацистской Германией.

с 18 января «Пианистка» / La Pianiste

с 18 января Фильм «Карп отмороженный»

Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях. Чтобы не отвлекать занятого сына, пожилая Елена Михайловна (Неелова), узнав о смертельном диагнозе, при жизни планирует похороны, справляет поминки и уговаривает соседку (Фрейндлих) помочь ей отправиться на тот свет.

с 18 января Фильм «Мешок без дна»

Созданный по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» полный метафор и цитат фильм тонкого эстета и художника Рустама Хамдамова (автора «Вокальных параллелей»). Действие картины происходит во время правления Александра II. Одна из фрейлин рассказывает сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу.

18-25 января-февраля МИСП Выставка «Новая библиотека»

Парк культуры и чтения «Буквоед» Презентация новых книг Сергея Носова 18 января

В четверг в 19:00 лауреат «Нацбеста», писатель Сергей Носов представит новую книгу короткой прозы «Построение квадрата на шестом уроке» и роман 2000 года «Хозяйка истории», переизданный в 2017-м в неожиданной редакции от лица одного из персонажей.

Эрарта Концерт Алексея Косова 18 января

Петербургский рэпер Ассаи вернулся к своему настоящему имени Алексей Косов и записал новый альбом «Теперь ты слышишь. Меркурий», который представит на концерте в Эрарте. Эволюция образа сопровождается и новым звучанием.

18 января «Родина» Спецпоказ фильма «Жертвоприношение»

В рамках проекта «Синематека Искусство Кино» в четверг в киноцентре «Родина» покажут на большом экране отреставрированную версия последнего фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Перед сеансом выступит с лекцией главный редактор журнала «Искусство Кино» и один из самых известных киноведов России Антон Долин

Главный штаб Эрмитажа Выставка петербургского фотографа Бориса Смелова с 18 января

В четверг в Главном штабе откроется экспозиция ленинградского и петербургского фотографа Бориса Смелова. На ней впервые будут представлены 20 фотографий, переданные Эрмитажу в дар коллекционером Гордеевым. Открытие зала приурочено к 20-летию со дня гибели фотографа. Важнейший для андеграунда 1970-х автор изысканных, геометрически выверенных монохромных натюрмортов, пейзажей и портретов трагически и нелепо погиб уже на исходе 1990-х — уснул морозной ночью на ступенях часовни на Большом проспекте любимого им Васильевского острова.

18 января «Квартира Кости Кройца»

Презентация аудиокниги Марины КацубаНа вечере 18 января в «Квартире Кости Кройца» поэтесса представит вместе с пианистом и композитором Павлом Васильевым свою первую аудиокнигу. Проект запущен по мотивам сборника, который вышел в декабре в печатном виде.

19 января атриум Дома Книги Третья сессия Lakhta View: Дизайн

В пятницу в атриуме Дома Книги пройдет первая в 2018 году сессия международного образовательного проекта Lakhta View, посвященная дизайну как визуальному образу среды для человека. С аудиторией эту тему обсудят один из самых влиятельных дизайнеров-графиков современности Джонатан Барнбрук, основатель Barnbrook Studio, а также Филлип Теффт — директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума, крупнейшей в мире компании-разработчика музейного дизайна.

19 января театр «Karlsson Haus» Спектакль «Ваня»

В театре «Karlsson Haus» в пятницу покажут спектакль «Ваня» — камерную постановку-сказку для взрослых про архетипы русского сознания от лауреата «Золотой маски» 2016 года за «лучшую работу режиссера в театре кукол» Алексея Лелявского

19 января Эрарта Концерт «20 лет в Стране глухих»

В этом году исполняется 20 лет культовой картине Валерия Тодоровского «Страна Глухих». Фильм не только сделал звездами Дину Корзун Чулпан Хаматову , но и открыл для широкой публики нового композитора — Алексея Айги. В пятницу легендарный саундтрек в исполнении автора и Ансамбля 4’33’’, который и записывал эту работу 20 лет назад, прозвучит в Петербурге.

19 января Stackenschneider Вечеринка Sumeba Miyako

В пятницу в Stackenschneider начинается новый сезон вечеринок из серии Sumeba Miyako. На 19-ой сессии выступит Morgotika, автор нашумевшего клубного проекта «Мечта», который вызвал новую волну интереса к андеграундной музыке в Белоруссии. Компанию ему составят Никита Телегин — участник группировок ABCD и Паттерн, а также Shutta и Eostra.

19 января Mosaique Вечеринка Clamp

В Mosaique 19 января в рамках вечеринки Clamp пройдет полуторачасовой лайв от проекта Wolfstream, в прошлом году отметившегося релизами на Mange_Moi и Rotten City Records. Локальная поддержка от Kirill Rem из группы «Семь Ножей», частого гостя петербургских вечеринок Ershov, а также от резидент клуба Boseg.

20-21 января «Квартира» Спектакль «Недетские разговоры»

В субботу и воскресенье в «Квартире» (специально созданном для спектакля арт-пространстве на месте бывшей коммуналки) вновь покажут постановку Бориса Павловича для смешанной инклюзивной аудитории от 6 лет. Все эпизоды «Недетских разговоров» проходят как непосредственное общение актеров и детей.

до 20 января Marina Gisich Gallery Выставка «О дивный деревянный мир»

Суббота — последний день, когда в Marina Gisich Gallery можно увидеть ретроспективу Дмитрия Цыкалова. В нее вошли крупноформатные деревянные объекты художника из еще не завершенных серий «Шкуры» и «Карты». Материалом для них послужили военные ящики, в которых когда-то хранилось оружие. Вторая часть выставки построена на контрасте и походит на пространство модного магазина, где можно найти рубашки, галстуки и нижнее белье (работы из серии «Ланжери» и других).

20 января Упсала-Цирк Спектакль «Племянник»

Постановка-история о настоящем счастье возвращается в проект Упсала-Цирк с новым поколением артистов. Сюжет прост — тетя и племянник путешествуют по разным временам года и городам, где встречаются с чудесами, знакомятся и прощаются, попадают в переделки и с легкостью выходят из них. Вдохновением к спектаклю «Племянник» стали картины Александра Войцеховского , а композитор Дмитрий Максимачев специально для него написал музыку.

20 января «Кузня» Вечеринка Jameson Hangout

На вечеринке в «Кузне» в субботу выступят король диско— и хаус-ремиксов Ray Mang (Eskimo Recordings, UK), арт-директор московского бара Дениса Симачева и владелец лейбла Low Budget Family — Orange, а также Кирилл Сергеев ака Kito Jempere.

Дом Книги Презентация книги Алены Долецкой 21 января

В воскресенье Алена Долецкая (которая привезла в страну журналы Vogue и Interview Энди Уорхола , а на днях возглавила креативный отдел Третьяковской галереи) представит в Петербурге свою биографию «Не жизнь, а сказка». В ней Долецкая откровенно рассказала о родителях (оба — великие хирурги), детстве, студенчестве, мужьях, преподавании на филфаке МГУ и карьере главного реформатора фэшн-журналистики в России.

21-31 января Центр книжной графики Выставка Родиона Гудзенко

до 22 января Эрарта Выставка «Моя любовь»

В Эрарте заканчивается выставка оскароносного мультипликатора Александра Петрова . В нее вошли «кадры» из одноименного анимационного фильма — лента состоит из 25 тысяч картин, написанных им масляными красками на стеклах. При этом художник не использует кисти — только свои пальцы.

22 января «Балтийский Дом» Творческий вечер Чулпан Хаматовой «Пунктиром…»

В понедельник, 22 января, на сцене театра «Балтийский Дом» состоится творческий вечер народной артистки России Чулпан Хаматовой. Актриса и общественный деятель нечасто выступает перед публикой в таком формате. В рамках программы «Пунктиром…» она, помимо рассказа о работе в кино и театре, своей жизни и творческом пути, прочтет важные для себя стихотворения под аккомпанемент Полины Кондратковой. Зрители смогут поучаствовать в настоящем разговоре с актрисой «по душам».

Эрарта Творческий вечер Дмитрия Быкова 22 января

В понедельник, 22 января, на сцене музея современного искусства Эрарта пройдет творческий вечер писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова, у которого недавно вышел новый роман «Июнь». На лекции литератор и биограф Пастернака, Окуджавы и Маяковского расскажет о своем пути в творчестве и том, что ему ближе — проза или поэзия.