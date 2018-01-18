Пять лекций и мастер-классов выходных

«Японские сады и японские садовники» Жизнь после каникул входит в привычный ритм. Почему бы не возобновить походы на лекции по выходным? Предлагаем пять бесплатных лекций в грядущий уик-энд: рассказы о дивных японских садах, переводах Алана Милна и советском кино.

Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (Бауманская улица, дом 58/25, строение 14)

Дата: 20 января

Время: 14:00 Возрастное ограничение: 12+

«Ленин в Октябре» Библиотека имени Некрасова приглашает на лекцию о японских садах. К рукотворным лесам в Японии относятся с большим трепетом, а профессия садовника (по-японски — «сакутэйнивака») считается одной из самых престижных. Официально эта профессия появилась в стране лишь в начале прошлого века, но опыт в этой области японцы накапливали веками. О традициях японского садоводства и последних трендах расскажет Елена Голосова — доктор сельскохозяйственных наук, ландшафтный архитектор, профессор ландшафтной архитектуры Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана . Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки.

Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, 11, строение 1а)

Дата: 21 января

Время: 18:00 Возрастное ограничение: 6+

«Публичное интервью: Виктория Стенберг & Владимир Раевский» В Еврейском музее покажут один из ключевых фильмов ленинианы — картину Михаила Ромма и Дмитрия Васильева «Ленин в Октябре» (1937). Это первый в истории советского кинематографа фильм, в котором роль Владимира Ленина сыграл актер, до этого использовались кадры исторической хроники. Образ, созданный Борисом Щукиным, стал каноническим. После кинопоказа зрителей ждет лекция Артема Сопина — киноведа, кандидата искусствоведения, преподавателя кафедры истории театра и кино Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, сотрудника «Эйзенштейн-центра» и редакции журнала «Киноведческие записки».

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Дата: 20 января

Время: 16:00 Возрастное ограничение: 0+

Встреча с переводчиком Мариной Бородицкой Лекторий Музея Москвы начинает работу в наступившем году встречей в пространстве выставки «Оформляя город». Журналист Владимир Раевский проведет публичное интервью с Викторией Стенберг — внучкой Владимира Стенберга, одного из братьев Стенберг, создавших наряду с Александром Родченко самые узнаваемые плакаты первой половины ХХ века. Отреставрированные проекты Стенбергов по оформлению Красной площади в 1920–1950-х годах стали центральными экспонатами выставки в Музее Москвы. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию, которая также дает право на бесплатное посещение выставки «Оформляя город».

Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Дата: 20 января

Время: 18:00 Возрастное ограничение: 16+

Место: финансовый колледж № 35 (Липецкая улица, дом 2, корпус 13)

Дата: 20 января

Время: 11:00 Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс в финансовом колледже № 35 поможет старшеклассникам и студентам, мечтающим о самостоятельной жизни, разобраться в тонкостях заключения трудового договора. Преподаватель права Алла Луфаренко расскажет, на какие моменты нужно обратить внимание при устройстве на работу. Для участия необходимо пройти регистрацию.