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Что делать и куда пойти на крещенских выходных
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Что делать и куда пойти на крещенских выходных 

ИД «Собеседник» 19 января 2018
Фото: Кадр из фильма "Форма воды"
Sobesednik.ru рассказывает, что делать и куда пойти на крещенских выходных 19-21 января в Москве.

Концерты

В пятницу, 19 января, пройдет концерт группы «Ундервуд». В прошлом году музыканты праздновали юбилей дебютного альбома, а нынешний начинают с живого выступления в «16 тонн». Организаторы обещают танцы, общение и романтично-ироничные мелодии.

Театр

18–21 января в «Большом театре» будут давать оперу Джузеппе Верди «Травиата» на либретто Франческо Пьяве. Сюжет основывается на романе «Дама с Камелиями» и рассказывает о судьбе куртизанки Виолетты, которая в погоне за своими желаниями потеряет все.
Если вам нравится классика, но в соверменной обработке, можно отправиться в «Гоголь-центр»: там 20 и 21 января покажут «Маленькие трагедии». Режиссером спектакля выступил Кирилл Серебренников, основой стали пьесы Пушкина.

Выставки

В Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина все еще выставляют импрессионистов и передвижников. Если вы пока не успели попасть на выставку, то у вас есть время до 25 февраля.
Продолжается экспозиция работ Эль Лисицкого в Третьяковке. Желающим их посмотреть стоит попасть в музей до 18 февраля.
В Мультимедиа Арт Музее 12 января открылась выставка российского фотоавангардиста Михаила Прехнера. На экспозиции можно увидеть работы фотографа, сохранившиеся только в негативах.
Персональная выставка молодого художника Андрея Слащилина «Три поворота налево» открылась 16 января в Московском музее современного искусства. В экспозицию вошли работы автора в разных техниках: от видеоинсталляций до графики. Сам художник целью проекта называет исследование процесса создания собственных работ.

Кино

Нынешняя неделя оказалась богата на хорошие кинопремьеры. Так, в четверг на экраны вышли ужастик от Гильермо дель Торо «Форма воды», военная драма «Темные времена» с Лили Джеймс и Гари Олдманом, а также триллер «Астрал 4: Последний ключ». Еще на московских экранах вновь драма «Пианистка», первая премьера которой состоялась в 2001 году.
ИД «Собеседник»: последние новости
Планы на выходные: Неделя Ирландии, Индийский фильмы и ярмарки 16–18 марта Марион Котийяр может сыграть роль Айседоры Дункан в российском фильме "Ночь театров" в Москве: must go от Sobesednik.ru
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