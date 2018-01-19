Что делать и куда пойти на крещенских выходных

Концерты Sobesednik.ru рассказывает, что делать и куда пойти на крещенских выходных 19-21 января в Москве.

В пятницу, 19 января, пройдет концерт группы «Ундервуд». В прошлом году музыканты праздновали юбилей дебютного альбома, а нынешний начинают с живого выступления в «16 тонн». Организаторы обещают танцы, общение и романтично-ироничные мелодии. Театр

18–21 января в «Большом театре» будут давать оперу Джузеппе Верди «Травиата» на либретто Франческо Пьяве. Сюжет основывается на романе «Дама с Камелиями» и рассказывает о судьбе куртизанки Виолетты, которая в погоне за своими желаниями потеряет все.

Выставки Если вам нравится классика, но в соверменной обработке, можно отправиться в «Гоголь-центр»: там 20 и 21 января покажут «Маленькие трагедии». Режиссером спектакля выступил Кирилл Серебренников , основой стали пьесы Пушкина.

В Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина все еще выставляют импрессионистов и передвижников. Если вы пока не успели попасть на выставку, то у вас есть время до 25 февраля.

Продолжается экспозиция работ Эль Лисицкого в Третьяковке. Желающим их посмотреть стоит попасть в музей до 18 февраля.

В Мультимедиа Арт Музее 12 января открылась выставка российского фотоавангардиста Михаила Прехнера. На экспозиции можно увидеть работы фотографа, сохранившиеся только в негативах.

Персональная выставка молодого художника Андрея Слащилина «Три поворота налево» открылась 16 января в Московском музее современного искусства. В экспозицию вошли работы автора в разных техниках: от видеоинсталляций до графики. Сам художник целью проекта называет исследование процесса создания собственных работ. Кино